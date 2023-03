Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés terminent en hausse

Tesla est attendu en très forte baisse (-8%) en pré-marché à Wall Street, après que son patron Elon Musk a organisé hier une entrevue de 4 heures avec les investisseurs sans faire d’annonce concrète. Devant dévoiler le 3e « master plan » du constructeur, Elon Musk n’a pas livré de détails sur le lancement d’un nouveau produit. "La Terre peut passer à une économie basée sur l'énergie durable et le fera de notre vivant" a déclaré l’entrepreneur, évoquant un véhicule Tesla de nouvelle génération dont le coût de fabrication serait 50% inférieur à celui d’aujourd’hui.

Best Buy, dont l'action recule de 1,9% dans les échanges d'avant-Bourse, adopte une position prudente après ses résultats trimestriels. L'entreprise américaine de vente de matériel électronique grand public a généré un BPA ajusté de 2,61 dollars et une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,3 point à 4,8% pour des revenus d'environ 14,7 milliards de dollars, en baisse de 9,3% en comparable.

Chaîne de vêtement, American Eagle annonce que son revenu net total de 5 milliards de dollars en 2022 est resté stable par rapport à l'exercice 2021. Le bénéfice d'exploitation est de 247 millions de dollars et son BPA de 0,64 cents. Son bénéfice brut de 1,7 milliard de dollars a diminué de 12 % par rapport à l'exercice 2021 et reflète un taux de marge brute de 35%, contre 39,7 % l'année dernière. Son chiffre d'affaires qui s'élève à 3,3 milliards de dollars, a diminué de 8 % par rapport à l'exercice 2021, après une augmentation de 30 % l'année dernière.

Le coût unitaire du travail a augmenté de 3,2% au quatrième trimestre aux Etats-unis, à comparer avec un consensus de +1,6% et à la hausse de 2,0% au troisième trimestre.

La productivité du secteur non agricole américain est en hausse de 1,7% au quatrième trimestre contre un consensus de +2,6% et une progression de 1,2% au troisième trimestre.

Salesforce a bondi de 11,50% à 186,59 dollars. Marc Benioff, qui préside aux destinées du fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, a répondu de belle manière aux pressions de l'investisseur activiste Elliott Management, en présentant des résultats et perspectives bien meilleurs que prévu. Salesforce avait en outre été fragilisé par le départ début décembre du co-Directeur général, Bret Taylor, qui avait décidé " de revenir à se racines entrepreneuriales ".

(AOF) - Après deux séances difficiles, les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour l'avant-dernière séance de la semaine. Côté indicateur, les investisseurs ont pris connaissance de la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 190 000 contre 192 000 la semaine précédente. Au chapitre des valeurs, Salesforce s'est envolé de 11,50% après des résultats et perspectives meilleurs que prévu. Tesla a fait une sortie de route (-5,85%). Le Dow Jones a progressé de 1,05% à 33 003 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,73% à 11 462 points.

