Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés reprennent leur souffle

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé ce jeudi. Les investisseurs ont joué la prudence après la belle série de hausse des derniers jours. Si le Nasdaq a reculé, il s'est approché de séance de son plus haut historique de 9 838,37 points. En Europe, la BCE a annoncé l'augmentation de son programme d'achat de titres PEPP de 600 milliards d'euros contre 500 milliards anticipé par les analystes. Côté valeurs, ebay a flambé grâce au relèvement de ses prévisions. L'indice Dow Jones a gagné 0,05% à 26 281,82 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,69% à 9 615,81 points.

Du fait de la vigueur de l'activité sur son site en avril et en mai, le numéro un mondial des enchères en ligne eBay a rehaussé ses anticipations pour le deuxième trimestre. En Bourse, l'action eBay a gagné 6,26% à 49,36 dollars et figuré parmi les plus importantes progressions de l'indice S&P 500. Elle affiche également un plus haut historique et porte ses gains depuis le début de l'année à plus de 28%. eBay revendique le recrutement de 6 millions d'acheteurs actifs en avril et mai.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, ressortent à 1,877 millions après 2,126 millions (révisés de 2,123 millions) la semaine passée. Les analystes tablaient sur 1,8 millions. Le nombre total d'inscrits depuis la dernière semaine de mars s'élève à plus de 42 millions de personnes.

La productivité a été révisée à la hausse au premier trimestre 2020. Elle a reculé de 0,9% contre une première estimation de -2,5% et +1,2% au quatrième trimestre 2019. Le coût unitaire du travail a augmenté de 5,1% durant la période, contre +4,8% lors de l'estimation préalable et après avoir progressé de 0,9% au précédent trimestre.

La balance commerciale est ressorti à 49,40 milliards de dollars en avril 2020, contre 42,30 milliards de dollars en mars (chiffre révisé de -44,4 milliards). Le consensus Reuters tablait sur -49 milliards de dollars pour le mois d'avril.

L'Administration de l'information de l'énergie (EIA) a fait état d'une hausse hebdomadaire de 102 milliards de pieds cubes des stocks souterrains de gaz naturel contre un accroissement de 109 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une augmentation de 110 milliards. Il s'agit de la sixième semaine consécutive de hausse. Le pied cube (cubic foot), vaut 28,31685 litres.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CARNIVAL

La filiale du groupe Carnival, Princess Cruises, a annoncé avoir prolongé la suspension partielle de ses croisières à Taïwan, au Canada et en Australie en raison de la pandémie de Covid-19. Le secteur des croisières est l'un de ceux qui souffrent le plus de cette crise sanitaire. Le titre du croisiériste a d'ailleurs été évincé, hier, de l'indice phare de la Bourse de Londres, le FTSE 100 suite à l'effondrement de sa valorisation ces derniers mois.

CAMPBELL SOUP

JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Campbell Soup de 52 à 53 dollars tout en réitérant sa recommandation Neutre dans le sillage de résultats trimestriels jugés solides et de la révision à la hausse des objectifs annuels. Le géant américain de l'agroalimentaire a réalisé au troisième trimestre de son exercice fiscal une croissance organique de 17% tandis que son résultat opérationnel a bondi de 31%. Le groupe table désormais sur une croissance annuelle des ventes comprise entre 5,5% et 6,5% contre entre -1% et +1% auparavant.

COTY

Coty a bondi de plus de 13% mercredi grâce à l'effet Kardashian. Le groupe cosmétique américain a en effet en annoncé des discussions avec l'iconique Kim Kardashian en vue d'une possible collaboration. Coty a déjà conclu un partenariat de 600 millions de dollars avec l'une des jeunes soeurs de la star de téléréalité, la top model Kylie Jenner.

NAVISTAR

Navistar a publié jeudi ses résultats au titre de son deuxième trimestre fiscal 2020 (clos fin avril). Ainsi, le constructeur de camions, bus et moteurs a accusé une perte nette de 38 millions de dollars sur la période, ou -38 cents par action, contre une perte nette de 48 millions de dollars, ou -48 cents par action, un an plus tôt. Néanmoins, le consensus FactSet visait une perte par action de -44 cents.

SNAP

Snap a indiqué qu'il allait retirer le compte de Donald Trump de sa sélection de comptes qu'il conseille à ses utilisateurs de découvrir. "Nous n'amplifierons pas les voix qui incitent à la violence et à l'injustice raciale en leur donnant une promotion gratuite sur Discover. La violence et l'injustice raciales n'ont pas leur place dans notre société et nous sommes solidaires de tous ceux qui recherchent la paix, l'amour, l'égalité et la justice en Amérique".

TIFFANY

Face aux rumeurs selon lesquelles il reconsidérait son rachat de Tiffany, LVMH a confirmé que son conseil d'administration s'était réuni mardi dernier pour évoquer notamment l'évolution de la pandémie et son impact potentiel sur les résultats et les perspectives du joailler américain au regard de l'accord qui lie les deux groupes. A cette occasion, le groupe français a confirmé qu'il n'envisageait pas d'acheter d'actions Tiffany sur le marché.