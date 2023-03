Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés prennent un nouvel élan

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert. Les Bourses ont été rassurées par l'intervention d'un groupe de banques américaines pour soutenir l'établissement régional First Republic. La séance avait pourtant démarrée dans le rouge. Les grandes banques ont surfé sur la vague, à l'instar de Bank of America (+3,46%) et de Wells Fargo (+3,84%), qui font toutes deux partie du groupe venu au secours de First Republic. Le Dow Jones a progressé de 1,17% à 32 246 points tandis que le Nasdaq a gagné 2,48% à 11 717 points.

L'éditeur de logiciels d'édition et de marketing, Adobe a gagné 5,90% à 353,29 dollars à New-York au lendemain de la publication de ses résultats solides au premier trimestre 2023. Son résultat d'exploitation est de 1,59 milliard de dollars, soit quasiment le même il y a un an à la même période : 1,58 milliard de dollars. Son bénéfice net recule modestement à 1,25 milliard de dollars alors qu'il était de 1,27 milliard de dollars au premier trimestre 2022. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 2,71 dollars contre 2,68 dollars à la même période il y a un an.

Les chiffres macroéconomiques

192 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 205 000 après avoir atteint 212 000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 23,2 en mars, à comparer avec un consensus de -15,6 et -24,3 en février.

Les prix des importations ont reculé de 0,1% en février aux Etats-Unis, contre un consensus de -0,2% après avoir baissé de 0,4% en janvier.

1,524 million de permis de construire ont été enregistrés en février 2023 en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,340 million, après 1,339 million en janvier. De plus, 1,450 million de mises en chantier ont été enregistrées en février alors que le consensus visait 1,310 million, après 1,321 million en janvier.

Les stocks américains de gaz ont baissé de 58 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine terminée le 10 mars contre une baisse de 84 milliards au cours de la semaine précédente. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 62 milliards de pieds cubes de gaz. Les stocks américains sont supérieurs de 521 milliards d'euros à ceux de l'année dernière à la même époque et de 378 milliards de pieds cubes à la moyenne sur cinq ans de 1 594 milliards de pieds cubes. Selon les estimations de l'EIA , le gaz de travail stocké s'élevait à 1 972 milliards de pieds cubes au vendredi 10 mars.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a publié hier ses perspectives du marché du financement des avions commerciaux pour 2023 via son étude CAFMO. Boeing table sur une nouvelle année de reprise et d'une demande accrue de la part des financiers et des investisseurs du secteur aéronautique. " Avec l'augmentation de la production et des livraisons et la réouverture de certains marchés régionaux, nous prévoyons que les besoins en financement d'avions atteindront en 2023 des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie ", a déclaré Rich Hammond, vice-président de la division Customer Finance de Boeing.