Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés marquent le pas

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge jeudi. Les investisseurs ont repris leur souffle après l'annonce de résultats de sociétés contrastés. Take-Two Interactive Software a battu le consensus, mais Medtronic par exemple, a déçu. Par ailleurs, les tensions commerciales persistent et la situation de l'emploi américain reste dramatique avec 2,438 millions de nouveaux chômeurs la semaine dernière. Le Dow Jones a cédé 0,41% à 24 474,12 points. Le Nasdaq a abandonné 0,97% à 9 284,88 points.

Macy's a bondi de 6,43% à 5,375 dollars malgré un avertissement sur ses ventes au premier trimestre lié aux mesures de confinement prises aux Etats-Unis. Le grand distributeur américain a rassuré en assurant que les consommateurs étaient au rendez-vous de la réouverture de ses enseignes. Le grand distributeur américain table désormais au premier trimestre sur un chiffre d'affaires compris entre 3 et 3,03 milliards de dollars, contre 5,5 milliards un an plus tôt. Le consensus est fixé à 3,6 milliards. Le groupe prévoit également une perte opérationnelle comprise entre 905 et 1,11 milliard.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 2,438 millions de nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées au cours de la semaine close le 16 mai. Les économistes tablaient sur 2,4 millions après 2,687 millions la semaine précédente (chiffre révisé de 2,981 millions).

Aux Etats-Unis, 4,33 millions de ventes de logements anciens ont été comptabilisées en avril. Les économistes tablaient sur 4,32 millions après 5,27 millions en mars.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés a reculé en avril de 4,4%. Les économistes tablaient sur une baisse de 5,3% après -7,4% en mars (chiffre révisé de -6,7%).

Aux Etats-Unis, l'indice PMI composite est ressorti au mois de mai, en première estimation (flash), à 36,4 points après 27 en avril. L'indice des services a atteint 36,9 points après 26,7 en avril. L'indice manufacturier s'est établi à 39,8 points après 36,1 en avril.

L'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie (le Philly Fed) est ressorti à - 43,1 en mai. Les économistes tablaient sur -41 après -56,6 en avril.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BEST BUY

Best Buy a réalisé au premier trimestre clos le 2 mai un bénéfice net en baisse de 40% à 159 millions de dollars, ou 61 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA a atteint 67 cents. Le consensus tablait sur 49 cents. Le chiffre d'affaires du distributeur de produits électroniques a reculé de 6,3% à 8,56 milliards. Wall Street visait 8,24 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont reculé de 5,3%. Le marché tablait sur une baisse de 8,6%.

MACYS

MEDTRONIC

Le fabricant américain d'équipements médicaux Medtronic a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal clos le 24 avril un bénéfice net en repli de 45% à 646 millions de dollars, ou 48 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 58 cents alors que Wall Street visait 96 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 26% à 6 milliards, contre un consensus qui le donnait à 6,9 milliards. Ces chiffres sont en ligne avec ses estimations préliminaires communiquées le 21 avril dernier.