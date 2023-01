Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés en petite forme pour la première séance de 2023

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge alors que Tesla a dégringolé de plus de 12%. Côté statistiques, I'indice PMI manufacturier s'est établi en décembre à 46,2, comme indiqué en première estimation. Deux actualités majeures aux Etats-Unis seront très attendues par les investisseurs cette semaine : les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed , mercredi, et le rapport sur l’emploi de décembre vendredi. Pour la première séance de 2023, le Dow Jones a cédé 0,03% à 33 136 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,76% à 10 386 points.

Plus forte chute de l'indice S&P 500, Tesla a dévissé de 12,24% à 108,10 dollars après avoir publié des livraisons en deçà des attentes du marché. L'action du constructeur de voitures électriques affiche désormais un repli en Bourse de plus de 68% sur un an. Tesla a souffert du rachat de Twitter par son fondateur, Elon Musk, qui y consacre trop de temps aux yeux des investisseurs, au détriment de Tesla. Ce dernier est aussi confronté à une concurrence plus intense.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en décembre est ressorti à 46,2 comme attendu par le consensus. Il était de 47,7 en novembre

Les valeurs à suivre

AMC

AMC Entertainment gagne 2,9% en avant-Bourse et ce, malgré le démenti de l'opérateur britannique de cinémas Cineworld sur une possible vente de ses actifs au groupe américain. "Cineworld tient à préciser que ni lui ni ses conseillers n'ont participé à des discussions avec AMC Entertainment Holdings Inc. concernant la vente de l'un de ses actifs de cinéma", a déclaré la société.

Tesla

Au quatrième trimestre 2022, Tesla a produit plus de 439 000 véhicules et en a livré plus de 405 000, contre respectivement 305 000 et 308 000 au quatrième trimestre 2021. Le consensus Bloomberg s'élevait à 420 760 pour les livraisons. Le constructeur américain précise dans un bilan publié le 2 janvier 2023 qu'en 2022, les livraisons de véhicules ont augmenté de 40 % en glissement annuel pour atteindre 1,31 million, tandis que la production a augmenté de 47 % en glissement annuel à 1,37 million. Tesla affichait comme objectif initial, une hausse de 50% de ses livraisons.

Victoria's Secret

Victoria's Secret a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé l'acquisition d'Adore Me, une marque de sous-vêtements et vêtements d'intérieur distribuée par Internet. L'acquisition devrait permettre d'augmenter les bénéfices et les flux de trésorerie de la célèbre marque de lingerie en 2023. Adore Me est en effet rentable et a généré 250 millions de dollars de revenus sur l'exercice 2022. Victoria's Secret compte bénéficier de l'expertise et de la technologie d'Adore Me pour continuer à améliorer l'expérience clients et à accélérer la modernisation de sa plateforme numérique.