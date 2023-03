Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés en ordre dispersé pénalisés par le secteur bancaire

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé face à un secteur bancaire secoué en Bourse par la faillite de la Silicon Valley Bank. Des mesures ont été prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à cette faillite, la plus importante depuis la grande crise de 2008. La Fed a annoncé qu'elle mettra à disposition des banques des fonds supplémentaires pour les aider à répondre aux besoins de tous leurs déposants. Le Dow Jones a perdu 0,28% à 31 819,14 points et le Nasdaq a progressé de 0,45% à 11 188,84 points. Les taux longs chutent.

Les banques régionales américaines reculent nettement à Wall Street en dépit des mesures prises par les autorités américaines pour endiguer les risques de contagion liées à la faillite de la Silicon Valley Bank. Parmi celles-ci, First Republic Bank a dévissé de plus de 61% à 31,21 dollars après avoir déjà perdu près de 15% vendredi. Les investisseurs s'inquiètent toujours que Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate ne soient pas les dernières banques à mettre la clé sous la porte. Hier soir, les autorités américaines ont annoncé la liquidation ordonnée des deux premières.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Boeing

La compagnie taïwanaise Eva Airways Corp a annoncé ce jour qu'elle achèterait cinq avions 787 de Boeing d'une valeur de 1,78 milliard de dollars au prix catalogue. Eva Airways exploite actuellement 10 Boeing 787. L'autre grand transporteur taïwanais, China Airlines, a procédé à l'acquisition de 16 avions 787 en août dernier pour remplacer sa flotte vieillissante d'Airbus A330.

General Electric

General Electric a annoncé que la centrale électrique Tung Hsiao de Taiwan Power Company (TPC) dans le comté de Miaoli, à Taïwan, a démarré en toute sécurité et avec succès des essais de connexion au réseau en janvier 2023 en utilisant six turbines à gaz aérodérivées GE. Les unités hautement modulaires récemment installées peuvent fournir jusqu'à 180 mégawatts (MW) d'électricité pour soutenir l'approvisionnement intermittent des centrales éoliennes offshore voisines qui sont en cours de construction.

Pfizer

Pfizer annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord de fusion définitif en vertu duquel il acquerra Seagen, une société mondiale de biotechnologie qui découvre, développe et commercialise des médicaments anticancéreux transformateurs, pour 229 dollars en espèces par action Seagen, soit une valeur d'entreprise totale de 43 milliards de dollars. Le " Wall Street Journal " qui a divulgué les discussions fin février évoquait une transaction de 30 milliards de dollars. Des discussions engagées l'an dernier par Seagen avec le groupe Merck, qui proposait 40 milliards, se sont conclues par un échec.

Qualtrics

Qualtrics, pionnier de la catégorie des logiciels de gestion de l'expérience (XM), a annoncé la conclusion d'un accord définitif en vue de son acquisition par Silver Lake, leader mondial de l'investissement technologique, en partenariat avec l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments). Dans le cadre de cette transaction entièrement en numéraire, Qualtrics est valorisé à environ 12,5 milliards de dollars.

