Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés dans le rouge sur fond de craintes de récession

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en baisse. Les indicateurs macroéconomiques de la journée se sont révélés mitigés avec un nouveau signe de faiblesse du marché immobilier, première victime de la hausse des taux. En revanche, s'agissant du marché du travail, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été moins nombreuses la semaine dernière. Côté valeurs, Procter & Gamble a déçu les investisseurs après avoir rendu compte d'une baisse trimestrielle de ses ventes. Le Dow Jones a cédé 0,76% à 33 044 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,96% à 10 852 points.

Procter & Gamble a accusé un repli de 2,11% à 142,42 dollars. Le groupe américain, qui détient notamment les lessives Ariel et les shampooings Head & Shoulders, a publié pour son deuxième trimestre 2022-2023 un bénéfice par action ajusté en recul de 4% à 1,59 dollar, pour un chiffre d'affaires de 20,8 milliards, en baisse de 1% sur un an. Le bénéfice par action est conforme aux attentes. Le groupe a connu une baisse de 6 % de ses volumes de ventes et une hausse de 10 % de ses prix.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de brut ont avancé de 8,408 millions de barils, au-dessus du consensus qui prévoyait - 0,593 million après +18,962 millions la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté de 3,483 millions de barils contre un consensus de +2,529 millions après +4,114 millions la semaine précédente. Les stocks de produits distillés se sont, eux, repliés de 1,939 millions de barils. Le marché visait une hausse de 0,122 million après -1,069 million la semaine précédente.

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à – 8,9 en janvier, à comparer avec un consensus de -11 et -13,7 en novembre (révisé de -13,8).

1,330 million de permis de construire ont été enregistrés en décembre 2022 en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,370 million, après 1,351 million en novembre. De plus, 1,382 million de mises en chantiers de construire ont été enregistrées en décembre en rythme annuel. Le consensus visait 1,359 million, après 1,401 million en novembre (révisé de 1,427 million).

190 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 214 000 après 205 000 la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alcoa

Producteur d'aluminium basé en Pennsylvanie, Alcoa a déclaré qu'elle avait perdu 374 millions de dollars, ou 2,12 dollars par action, au quatrième trimestre, contre une perte de 392 millions de dollars un an avant. Le revenu total de la société Alcoa provenant de tiers a diminué de 7 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 2,7 milliards de dollars, principalement en raison de la baisse des prix de l'alumine et de l'aluminium, la hausse des coûts des matières premières (principalement la soude caustique et le carbone) et l'augmentation séquentielle des coûts de production.

Chesapeake Energy Corporation

Chesapeake Energy Corporation a annoncé hier qu'elle avait conclu un accord pour vendre dans la vallée de Brazos Valley au Texas son actif Eagle Ford à WildFire Energy ,une société d'investissement privée, pour 1,42 milliard de dollars. Chesapeake a accepté de vendre environ 377 000 acres nets et environ 1 350 puits ainsi que les biens, usines et équipements connexes. La production quotidienne nette moyenne de ces propriétés était d'environ 27 700 barils équivalent pétrole au cours du troisième trimestre 2022.

General Electric

General Electric et le KUKE, l'agence polonaise de crédit à l'exportation (ECA), ont annoncé un accord de coopération stratégique en matière de financement à l'exportation d'une valeur d'un milliard d'euros pour aider les clients mondiaux de GE à décarboniser le secteur de l'énergie et à accroître l'électrification dans le monde. Grâce à cet accord conjoint, GE en Pologne travaillera avec le KUKE pour garantir l'assurance de la dette sur les transactions convenues, ce qui contribuera à faciliter d'importants investissements en capital.

Lockheed Martin

Le sixième satellite du système de positionnement global III (GPS III) conçu et construit par Lockheed Martin a été lancé et se propulse vers son orbite opérationnelle à environ 12 550 miles au-dessus de la Terre, où il contribuera à la modernisation en cours de la constellation GPS de l'US Space Force. Le véhicule spatial GPS III 06 (GPS III SV06) a été lancé de la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX à 7 h 24 hier. GPS III SV06 est le 25e satellite à code militaire introduit dans la constellation.