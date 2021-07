Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés américains reprennent de la hauteur

(AOF) - Les marchés américains ont nettement rebondi. Ils ont bénéficié du retournement à la hausse du rendement du 10 ans américain, ce qui réduit la pression sur les valeurs financières. Il a gagné plus de 1 point de base à 1,206% après être tombé sous 1,14%. Parmi les résultats du jour, IBM s'est distingué. Même les cours du pétrole, qui ont connu un accès de faiblesse, ont été de retour dans le vert. Le Dow Jones a gagné 1,62% à 34 511,99 points et le Nasdaq Composite, 1,57% à 14 498,88 points.

IBM serait-il parvenu finalement à retrouver durablement le chemin de la croissance ? Après plusieurs faux départs, le géant informatique serait sur la bonne voie après avoir enregistré la plus forte croissance de ses revenus depuis 3 ans grâce au boom du cloud et à une forte croissance de son activité de consulting. A Wall Street, l'action de " Big Blue " a gagné 1,24% à 139,89 dollars.

Les chiffres économiques du jour

1,598 million de permis de construire ont été accordés aux Etats-Unis en rythme annualisé en juin, contre 1,683 million en mai, chiffre révisé de 1,681 million. Le marché attendait 1,7 million.

1,643 million de mises en chantier ont été enregistrées en rythme annuel aux Etats-Unis en juin, ce qui est supérieur au consensus Briefing de 1,6 million. Le chiffre de mai a été révisé de 1,572 million à 1,546 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TRAVELERS

L'assureur Travelers a dévoilé des bénéfices supérieurs aux anticipations des analystes. Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net à 934 millions de dollars, soit 3,66 dollars par action contre une perte de respectivement 40 millions de dollars et 16 cents, un an auparavant. Le bénéfice opérationnel a atteint 879 millions de dollars, soit 3,45 dollars par action, ressortant au-dessus du consensus FactSet s'élevant à 2,39 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

TESLA

Après plusieurs années de retard, Tesla serait finalement sur le point de lancer la production de son camion électrique, le Tesla Semi. C'est du moins ce qu'a rapporté le site spécialisé Electrek. En mars dernier, le média avait déjà indiqué que la firme d'Elon Musk construisait une ligne de production pour le Tesla Semi près de la Gigafactory du Nevada (USA), avec l'objectif de produire 5 camions électriques par semaine d'ici la fin de l'année.

IBM

IBM a dévoilé hier soir la plus forte croissance de ses revenus depuis 3 ans grâce au cloud. Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,325 milliard de dollars, soit 1,47 dollar par action contre respectivement 1,36 milliard de dollars et 1,52 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,33 dollars, soit 5 cents de mieux que les attentes. Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 3,4% à 18,75 milliards de dollars, ressortant au dessus du consensus Bloomberg s'élevant 18,3 milliards.