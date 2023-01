Analyse AOF clôture Wall Street - Les marchés américains en ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs croient de plus en plus au scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, après les derniers indicateurs macroéconomiques. Une intervention de Jerome Powell est attendue ce mardi lors d'une conférence sur l'indépendance des banques centrales. Côté valeurs, Goldman Sachs a gagné 0,93% alors que la banque d'affaires s’apprête à supprimer de l'ordre de 3 200 postes. Le Dow Jones s'est replié à 0,34% à 33 517 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,63% à 10 635 points.

A une semaine de la publication de ses comptes du quatrième trimestre, l’ampleur des réductions d’effectifs touchant la banque d’affaires Goldman Sachs se précise. Elle devrait commencer à supprimer des postes cette semaine et pourrait ainsi réduire ses effectifs de 3 200 personnes, affirment Bloomberg et plusieurs médias anglo-saxons. Goldman Sachs emploie environ 49 000 personnes. En Bourse, l’action Goldman Sachs gagne 2,03% à 355,14 dollars. En fin d'année dernière, des rumeurs de presse évoquaient jusqu'à 3 900 suppressions de postes.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'était attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Caterpillar

Groupe industriel américain, fabriquant des machines dans les domaines de la construction, des mines et de l'énergie, Caterpillar a annoncé un investissement dans Lithos Energy, entreprise américaine spécialisée qui produit des batteries lithium-ion. Son investissement s'inscrit dans son engagement à accompagner ses clients dans la transition énergétique avec des technologies énergétiques avancées à faible teneur en carbone pour ses machines hybrides et entièrement électriques et ses produits de production d'électricité.

Goldman Sachs

Macy's

Macy's, dont l'action reculait de 4% dans les transactions en avant-Bourse, prévoit un chiffre d'affaires en dessous de ses prévisions au titre du quatrième trimestre et des dépenses limitées en 2023 en raison de l'inflation. "Sur la base des indicateurs macro-économiques actuels, nous pensons que le consommateur continuera de subir des pressions en 2023, en particulier au premier semestre", a déclaré le DG de la chaîne de grands magasins, Jeff Gennette.