Analyse AOF clôture Wall Street Les marchés américains achèvent la séance en légère progression

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en légère hausse mardi. Les investisseurs sont finalement restés sur leur faim concernant l'évolution du dossier commercial sino-américain. Donald Trump n'a fait aucune annonce décisive lors de son discours à

l'Economic Club de New York. Par ailleurs, le président américain pourrait annoncer cette semaine qu'il reporte de 6 mois sa décision de taxer les automobiles importées de l'UE, selon le site Politico. Au son de la cloche, le S&P 500 a pris 0,16% à 3 091,84 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,26% à 5 486,09 points.

D.R. Horton a gagné 3,08% à 54,27 dollars à Wall Street dans le sillage de ses résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Ainsi, le constructeur immobilier américain a publié un bénéfice net de 505,3 millions de dollars sur la période, ou 1,35 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 466,1 millions de dollars, ou 1,22 dollar par action un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 5,04 milliards de dollars, en hausse de 11,7 % sur un an. Des performances supérieures aux estimations.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur au programme.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

D.R. HORTON

D.R. Horton a publié mardi les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Ainsi, le constructeur immobilier américain a publié un bénéfice net de 505,3 millions de dollars sur la période, ou 1,35 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 466,1 millions de dollars, ou 1,22 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet attendait un bénéfice par action de 1,25 dollar.

LINDE

Linde a relevé ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois de l'année. Le numéro un mondial du gaz industriel depuis sa fusion avec l'américain Praxair table désormais sur une croissance de son bénéfice par action 2019 comprise entre 17% et 18% (soit entre 7,25 et 7,35 dollars par action), contre une hausse comprise entre 12% et 16% auparavant. Dans un environnement économique de plus en plus incertain, le groupe continue de relever ses prix pour préserver ses marges. Au troisième trimestre, son bénéfice par action a grimpé de 6% à 1,94 dollar contre un consensus de 1,78 dollar.

TYSON FOODS

Tyson Foods a publié mardi les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019. Ainsi, le groupe agroalimentaire américain a publié un bénéfice net de 369 millions de dollars sur la période, ou 1,01 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 537 millions de dollars, ou 1,47 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,21 dollar, décevant les attentes du consensus FactSet (1,30 dollar).