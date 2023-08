Analyse AOF clôture Wall Street - Les indices en net recul après Fitch et le rapport ADP sur l'emploi

(AOF) - Les indices américains ont clôturé à la baisse après la dégradation de la note des Etats-Unis par Fitch. L'agence de notation financière l'a abaissée d'un cran, de AAA à AA+, une première depuis 2011. Fitch se justifie en évoquant une détérioration constante des normes de gouvernance sur le plafond de la dette des Etats-Unis. Côté statistiques, les créations d'emplois sont ressorties nettement supérieures aux attentes en juillet, selon le rapport ADP. Le Dow Jones a reculé de 0,98% à 35 282,52 points et le Nasdaq a perdu 2,17% à 13 973,45 points.

Pinterest a fléchi de 3,95% à 27,84 dollars à la Bourse new-yorkaise. La plateforme d'images a pourtant affiché des revenus en augmentation de 6% à 708 millions de dollars au titre du deuxième trimestre contre 696 millions de consensus et 665 millions d'euros il y a un an à la même période. Le bénéfice ajusté par action est de 21 cents contre des prévisions fixées à 12 cents. En outre, Pinterest a réduit ses pertes sur ce deuxième trimestre de 19% passant de 43 à 34,9 millions d'euros sur un an. Le groupe a dégagé un bénéfice net (non-GAAP) en hausse de 84% à 142 millions de dollars.

Les chiffres macroéconomiques

Les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 324 000 en juillet contre un consensus de 189 000 après 455 000 en juin, selon le rapport ADP.

Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole brut ont baissé de 17,049 million de barils, alors que le consensus prévoyait -1 367 millions après une baisse de 0,600 million la semaine précédente. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté de 1,480 million de barils contre un consensus de -1,300 million après -0,786 million la semaine précédente. Les stocks de produits distillés s'affichent en baisse de 0,796 million de barils contre des prévisions de 0,112 million après -0,245 million la semaine précédente.

Les valeurs à suivre

AMD

Au deuxième trimestre 2023, AMD (Advanced Micro Devices) a dévoilé un résultat net en baisse de 94% sur un an à 27 millions de dollars contre 447 millions de dollars au premier trimestre 2022. Sur cette période, sa marge brute s'est stabilisé à 46%. En outre, le fabricant américain de semi-conducteurs affiche sur ce trimestre une perte d'exploitation de 20 millions de dollars contre un résultat d'exploitation de 526 millions de dollars il y a un an. Son bénéfice dilué par action est passé de 0,27 cents à de 0,02 cent. Ses ventes ont diminué de 18% passant de 6,55 à 5,35 milliards de dollars.

Chesapeake Energy

Au second trimestre 2023, le producteur de gaz naturel américain Chesapeake Energy a dégagé un bénéfice net de 391 millions de dollars, soit 2,73 dollars par action diluée. Celui-ci a nettement baissé comparé aux 1,23 milliards de dollars de bénéfices réalisés il y a un an à la même période. Son Ebitdax ajusté a chuté sur ce trimestre passant de 1,26 milliards de dollars à 524 millions de dollars. Au cours du deuxième trimestre 2023, Chesapeake a généré 515 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation contre 919 millions de dollars il y a un an.

Electronic Arts

Développeur et producteur mondial de jeux vidéo, Electronic Arts (EA) a dégagé un résultat net au premier trimestre 2023/2024 de 402 millions de dollars contre 311 millions de dollars il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, son flux de trésorerie d'exploitation est de 359 millions de dollars alors qu'il était négatif à hauteur de 78 millions de dollars il y a un an. Son chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,924 milliard de dollars sur ce premier trimestre contre 1,76 milliard de dollars il y a un an à la même période.

Pinterest

Pinterest, dont l'action reculait de 2,6% en pré-Bourse, a publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. La plateforme d'images a affiché des revenus en augmentation de 6% à 708 millions de dollars, contre 696 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 21 cents, contre 12 cents de consensus. Le groupe anticipe une hausse de sa marge pour l'ensemble de l'année, à la faveur d'un redressement du marché publicitaire et d'une baisse de ses coûts.

Starbucks

La chaîne de cafés américaine Starbucks, dont le titre fléchissait de 2% en avant-Bourse, a publié mardi un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 inférieur aux attentes du marché, dans un contexte de baisse de la demande en Amérique du Nord et à l'international malgré le rebond en Chine. Sur ce trimestre, le bénéfice ajusté par action est de 1 dollar contre 95 cents de consensus et 0,84 cents il y a un an (soit une hausse de 19%), avec l'amélioration de la productivité et la hausse des prix. La marge opérationnelle a atteint 17,4% contre 16,9% un an avant, battant le consensus.