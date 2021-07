Analyse AOF clôture Wall Street - Les indices américains avancent avec prudence

(AOF) - Incertains une bonne partie de la séance, les marchés américains ont toutefois grappillé quelques points. Le contexte sanitaire, avec l'avancée du variant Delta, les très nombreuses publications, aussi bien du côté des entreprises que du côté des statistiques économiques, et la décision de politique monétaire de la Fed prévue mercredi, incitaient en effet à la prudence. A la clôture, le Dow Jones et le Nasdaq ont progressé de 0,24% et 0,03% respectivement, le premier atteignant les 35 144,31 points, et le second les 14 840,71 points.

Le britannique Aon et l'irlandais Willis Towers Watson (WTW), tous deux cotés à New York, ont connu deux destins boursiers bien différents lundi: après l'annonce de leur projet de fusion avorté, le premier s'est solidement installé à la seconde place du S&P 500, bondissant de 8,21% à 251,56 dollars, alors que le deuxième a dégringolé de près de 9% à 206,07 dollars, pour se placer lanterne rouge de l'indice.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont chuté de 6,6% au mois de juin par rapport à mai. Le marché tablait sur une hausse de 3,5%, après un repli de 7,8% un mois pus tôt.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AON - WILLIS TOWERS WATSON

Aon et Willis Towers Watson ont annoncé lundi avoir mis un terme à leur projet de fusion annoncé en mars dernier, mettant ainsi fin au litige avec le ministère américain de la Justice (DoJ). "Malgré l'élan réglementaire dans le monde entier, y compris l'approbation récente de notre combinaison par la Commission européenne, nous sommes dans une impasse avec le ministère de la Justice des États-Unis", a déclaré Greg Case, PDG d'Aon. Dans le cadre de la résiliation de l'accord, Aon versera à Willis Towers Watson une indemnité d'un milliard de dollars.

HASBRO

Hasbro a publié une perte au second trimestre 2021 de 22,9 millions de dollars, soit 17 cents par action, après une perte de 33,9 millions, ou 25 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action a grimpé à 1,05 dollar, contre 2 cents l'an passé, alors que le consensus FactSet visait 47 cents. Le fabricant de jouets a vu ses revenus bondir de 54% à 1,32 milliard de dollars, pour un consensus de 1,16 milliard. Les revenus des franchises, des produits de consommation et de la division Wizards ont grimpé respectivement de 72%, 33% et 118%.

LOCKHEED MARTIN

Lockheed Martin a publié un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars au second trimestre 2021, soit 6,52 dollars par action, en hausse de 11,7% sur un an, mais le consensus FactSet tablait sur un BPA de 6,56 dollars. Ce bénéfice inclut une perte de 61 cents par action dans le secteur aéronautique en raison de la contre-performance d'un programmé classé, alors que le BPA ajusté attendu par le consensus était de 6,52 dollars. Les ventes de l'avionneur ont augmenté de 5% pour s'établir à 17,03 milliards de dollars, pour un consensus de 16,94 milliards.

TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT

Le groupe de streaming musical Tencent Music Entertainment est attendu en baisse de 10% à Wall Street. Le régulateur chinois a indiqué qu'il lui interdirait de conclure des accords exclusifs sur les droits d'auteur dans le domaine musical. Il lui a en outre infligé une amende pour pratiques commerciales déloyales à la suite du rachat de China Music. Depuis cette opération, Tencent contrôle en effet plus de 80% des droits exclusifs de streaming musical dans le pays.