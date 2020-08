Analyse AOF clôture Wall Street - Les Bourses US ont clôturé dans le vert à la faveur d'un bon ISM

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert lundi. Comme en Chine et en Europe pour leurs indicateurs domestiques, les investisseurs ont bien accueilli la publication d'une hausse plus importante que prévu du PMI manufacturier de l'ISM au mois de juillet. Les Bourses sont également dans l'attente d'un nouveau plan de relance. Côté valeurs, Microsoft souhaite boucler le rachat de TikTok aux États-Unis d'ici le 15 septembre. Au son de la cloche, l'indice Dow Jones a progressé de 0,89% à 26 664,40 points et le Nasdaq Composite a avancé de 1,47% à 10 902,80 points.

Sous la pression des autorités américaines, les activités américaines de l'application de vidéo TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, pourrait être rachetées par Microsoft. Les deux groupes ont confirmé la tenue de discussions, entamées depuis plusieurs semaines, et en Bourse, l'action Microsoft a gagné 5,62% à 216,54 dollars. ByteDance a choisi cette solution car il craignait que son application soit bannie des Etats-Unis, comme elle l'avait été en Inde. Dans les deux pays, Pékin est dans le collimateur du pouvoir en place.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, l'ISM manufacturier au mois de juillet est ressorti à 54,2 après 52,6 en juin. Les économistes tablaient sur 53,6.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit est ressorti en version définitive au mois de juillet à 50,9 après 49,8 en juin. Il était anticipé à 51,3 dans une première estimation. L'indice repasse la barre des 50 pour la première fois depuis le mois de février 2020.

Les dépenses de construction se sont repliées de 0,7% en juin. Les économistes tablaient sur une hausse de 1% après -1,7% en mai (chiffre révisé de -2,1%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

FERRARI

Le groupe d'automobile de luxe, Ferrari a dévoilé une chute de ses résultats au deuxième trimestre. Le bénéfice net a chuté de 95% à 9 millions d'euros, 4 cents par action en base diluée. L'Ebitda ajusté a fondu de 60% à 124 millions d'euros, globalement en ligne avec les attentes. Les revenus ont reculé de 42% à 571 millions d'euros dans le sillage des livraisons : -48% à 1 389 exemplaires. Ferrari a ajusté à la hausse ses objectifs 2020. Il vise un bénéfice par action compris entre 2,6 et 2,8 euros contre de 2,4 à 3,1 euros auparavant.

MARATHON PETROLEUM

Marathon Petroleum a annoncé un accord en vue de la cession de ses stations-services Speedway pour un montant de 21 milliards de dollars. 7-eleven (propriété du japonais Seven & I Holdings) va ainsi acquérir Speedway dans une transaction entièrement en espèces. Le spécialiste de l'affinage du transport et de la vente du pétrole précise que les 16,5 milliards de dollars du produit de cette vente après impôts devraient être utilisés afin de renforcer le bilan de la société et à effectuer un retour aux actionnaires.

MICROSOFT

Suite à une conversation entre le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le président Donald J. Trump, Microsoft est prêt à poursuivre les discussions pour explorer l'achat de TikTok aux États-Unis. Le géant des logiciels souhaite finaliser ses discussions d'ici le 15 septembre. Microsoft est pleinement conscient de l'importance de répondre aux préoccupations du Président. La firme technologique s'engage à acquérir TikTok sous réserve d'un examen complet de la sécurité et à fournir des avantages économiques appropriés aux États-Unis, y compris au Trésor américain.

NEWS CORP

James Murdoch, fils de l'homme d'affaires australo-américain Rupert Murdoch, a démissionné, vendredi 31 juillet 2020, du conseil d'administration du groupe de médias News Corp fondé par ce dernier. Dans une lettre envoyée au conseil et publiée par la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, il évoque notamment des désaccords en ce qui concerne certains contenus éditoriaux publiés par les titres du groupe.

TYSON FOODS

Tyson Foods a publié un bénéfice par action ajusté de 1,4 dollar au troisième trimestre de son exercice fiscal 2020, au-dessus du consensus FactSet de 94 cents. Les revenus de la société agro-alimentaire américaine pour la période sont en recul de 7,92% à 10,022 milliards de dollars, inférieurs à l'attente des analystes de 10,56 milliards. La société a précisé avoir effectué des dépenses supplémentaires liées au Covid-19 de 340 millions de dollars au cours du trimestre. Celles-ci incluent notamment les primes pour les salariés, les tests ou encore les équipements de protection du personnel.

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

Varian Medical Systems et Siemens Healthineers AG ont annoncé avoir conclu un accord dans lequel le groupe de santé allemand allait acquérir l'entreprise de matériel médical américaine spécialisée dans les traitements contre le cancer. Siemens Healthineers compte ainsi acheter l'ensemble des actions Varian Medical Systems en circulation à hauteur de 177,50 dollars par titre en cash, valorisant le groupe américain à 16,4 milliards de dollars (en valeur des fonds propres).