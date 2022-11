Analyse AOF clôture Wall Street - Les Bourses dans le rouge avant la Fed

(AOF) - La Bourse de New York a clôturé dans le rouge pour la dernière séance du mois d'octobre. Une séance au cours duquel le Dow Jones a enregistré sa plus forte progression en pourcentage en 46 ans. Les investisseurs focalisent leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mardi et mercredi. Une nouvelle et quatrième hausse de 75 points de pourcentage des taux directeurs est hautement anticipée par les marchés. L'indice Dow Jones a cédé 0,39% à 32.732,95 points.Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,03% à 10.988,146 points.

Le lundi est réputé aux Etats-Unis pour être une séance où les annonces de fusions & acquisitions sont nombreuses, une fois celles-ci finalisées au cours du week-end. En ce « merger Monday », le fournisseur de matériels de recherche et d'analyse Thermo Fisher Scientific (+2,01% à 513,97 dollars) a conclu un accord en vue d'acquérir The Binding Site Group, un spécialiste des diagnostics spécialisés, auprès d'un groupe d'actionnaires dirigé par la société européenne de capital-investissement Nordic Capital, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 2,25 milliards de livres.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 45,2 en octobre contre 47 attendu et 45,7 en septembre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Blackstone

Emerson a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif aux termes duquel elle vendra une participation majoritaire dans son activité Climate Technologies à des fonds d'investissement privés gérés par Blackstone, dans le cadre d'une transaction évaluant Climate Technologies à 14 milliards de dollars. Ces activités représentent un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de dollars et un Ebitda de 1,1 milliard de dollars.

Loews

Le groupe diversifié Loews a présenté des profits en forte baisse au troisième trimestre. Le propriétaire de l'assureur CNA Financial a généré un bénéfice net de 130 millions de dollars, soit 54 cents par action, à comparer avec un profit de 220 millions de dollars, représentant 85 cents par action, un an plus tôt. CNA Financial a contribué aux résultats de Loews à hauteur de 115 millions de dollars cette année contre 229 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Thermo Fisher Scientific

