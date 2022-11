Analyse AOF clôture Wall Street - Les Bourses américaines ont clôturé en ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions américains, qui étaient fermés jeudi pour cause de Thanksgiving, ont clôturé vendredi en ordre dispersé. La séance, exceptionnellement écourtée, a été marquée par des volumes plus faibles après Thanksgiving et l'absence d'indicateurs. Côté valeurs, Amazon a été confronté à un mouvement de grève mondial de ses salariés en ce "Black Friday". Le Dow Jones a gagné 0,45% à 34 347 points alors que le Nasdaq composite a perdu 0,52% à 11 226 points.

Manchester United, dont l'action est cotée à Wall Street, a bondi de 12,82% à 21,21 dollars. Le club pourrait changer de propriétaire, la famille Glazer qui est à la tête de l'écurie mancunienne étudiant différentes options, y compris une vente. Les rumeurs vont bon train sur le possible acheteur : le tabloïd britannique, Daily Star, avance ainsi le nom d'Apple. Cette rumeur semble cependant fantaisiste étant donné la stratégie du groupe technologique.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique américaine n'était attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Amazon

Les salariés du géant américain du commerce en ligne étaient appelés à travers le monde à une grève ce vendredi, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne et en France, à l'occasion du "Black Friday. Des actions de mobilisation et des grèves étaient prévues dans plus d'une trentaine de pays, selon le collectif à l'origine de cet appel, "Make Amazon Pay", qui réclame notamment que le groupe américain rémunère équitablement ses salariés et renonce à l'optimisation fiscale.

Ford

Selon une information rapportée par Reuters, Ford Motor a annoncé jeudi le rappel de 634.000 SUV dans le monde en raison d'un risque d'incendie dans le bloc moteur. Ce nouveau rappel concerne quelque 520.000 véhicules aux États-Unis et environ 114.000 dans d'autres pays. Le constructeur américain a conseillé aux propriétaires de faire inspecter leurs véhicules.

Manchester United

