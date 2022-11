Analyse AOF clôture Wall Street - Les bons chiffres de l'inflation dopent les indices

(AOF) - Le ralentissement plus important que prévu de l'inflation a dopé les marchés actions américains. L'inflation core du mois d'octobre est ressortie à 0,3%, inférieure au consensus de 0,5%. Le rendement du 10 ans américain a chuté de plus de 30 points de base à 3,84%. Ce chiffre de l'inflation renforce la probabilité d'une Fed moins agressive à l'avenir. Les valeurs technologiques ont bénéficié en particulier de cette forte détente des taux longs. Le Nasdaq Composite a bondi de 7,35% à 11 114,15 points tandis que le Dow Jones a gagné 3,70% à 33 715,37 points.

Le titre du groupe de luxe Tapestry a fini en hausse de 4,23% à 32,54 dollars même s'il a abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice en raison des restrictions contre le Covid-19 en Chine et du ralentissement attendu de la demande en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,51 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,48 milliard de dollars l'année précédente, soit une hausse d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net pour ce trimestre clos début octobre s'est établi à 195 millions de dollars et 79 cents par titre.

Les chiffres économiques du jour

L'inflation aux Etats-Unis est ressortie à 0,3% en octobre, hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, contre un consensus de 0,5% après 0,6% le mois dernier.

225 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées cette semaine aux Etats-Unis contre un consensus de 220 000 après 218 000 (révisé à 217 000) la semaine précédente.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a indiqué que les stocks avaient augmenté de 79 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine terminée ce 10 novembre contre une hausse de 107 milliards au cours de la semaine précédente. C'est moins que le consensus qui avait était établi : 79 milliards de pieds cubes de gaz.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Beyond Meat

Beyond Meat a enregistré hier une perte nette plus importante que prévu au troisième trimestre en raison d'une hausse des coûts de transport et des matières premières qui ont pesé sur sa marge. Le spécialiste de la "viande végétale" s'attend à une poursuite du ralentissement de la demande de ses produits. Ainsi, ses revenus nets se sont élevés à 82,5 millions de dollars, soit une baisse de 22,5 % d'une année sur l'autre. Le groupe affiche une perte de 14,8 millions de dollars de son bénéfice brut, soit une marge brute de -18,0 % des revenus nets.

Lucid

Lucid Group a publié un chiffre d'affaires de 195,5 millions de dollars au troisième trimestre. Le constructeur d'automobiles électriques a signalé une forte demande des clients pour Lucid Air avec plus de 34 000 réservations, au 7 novembre 2022, représentant des ventes potentielles de plus de 3,2 milliards de dollars. Lucid a terminé le trimestre avec environ 3,85 milliards de dollars d'équivalents de trésorerie et d'investissements, ce qui devrait financer la société au moins jusqu'au quatrième trimestre de 2023. suite à ces résultats, Lucid chute fortement à la bourse de New York (-16,96%).

Ralph Lauren

Ralph Lauren a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 2,23 dollars, contre 2,62 dollars un an plus tôt, à la même période. Les revenus se sont appréciés de 5% à 1,6 milliard de dollars en données consolidées et de 13% à devises constantes. Le consensus était de 2,08 dollars de bénéfice ajusté par action et 1,56 milliard de dollars de revenus. Le bénéfice net trimestriel consolidé s'élève à 151 millions de dollars et 2,18 dollars par titre.

Tapestry

Le groupe de luxe a abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice en raison des restrictions contre le COVID-19 en Chine et du ralentissement attendu de la demande en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,51 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,48 milliard de dollars l'année précédente, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. Si l'on exclut un vent contraire de 370 points de base dû à l'appréciation du dollar américain, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 5 % par rapport à l'année dernière.