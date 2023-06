Analyse AOF clôture Wall Street - Les actions technologiques reculent sur fond de tension sur les taux longs

Campbell Soup a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles à la faveur notamment de plusieurs hausses de ses tarifs. Le groupe d’agroalimentaire a dégagé, au titre de son troisième trimestre de l'exercice décalé, des revenus en croissance de 5% à 2,23 milliards de dollars, conformément aux attentes. Le bénéfice ajusté par action se situe à 68 cents, contre 64 cents de consensus. La firme du New-Jersey table toujours une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,95 et dollars.

Campbell Soup a pris un bouillon, chutant de 8,91% à 46,08 dollars, après s’être contenté de confirmer ses objectifs annuels. La firme d’agroalimentaire dont les produits ont été immortalisés par Andy Warhol table toujours une croissance des revenus allant de 8,5 à 10%, aussi bien en données publiées qu’en organique, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,95 et 3 dollars. Cette dernière prévision ressort légèrement sous le consensus s’élevant à 3,01 dollars, sachant que nous sommes au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2023.

(AOF) - Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, les valeurs technologiques perdant du terrain. Elles ont souffert de la hausse des taux longs, le 10 ans américain gagnant plus de 12 points de base, à 3,797%. Les décisions inattendues de la Banque d'Australie mardi et de la Banque du Canada mercredi de relever leur taux ont alimenté l'incertitude à propos des décisions de la Fed au cours des prochaines semaines. D'où la forte tension sur les taux longs. L'indice Dow Jones a gagné 0,27% à 33 665,03 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,29% à 13 104,89 points.

