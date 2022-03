Analyse AOF clôture Wall Street - Les actions américaines terminent en net repli

(AOF) - Les marchés américains n'ont pas échappé au repli généralisé des bourses mondiales mardi. Le contexte est resté bien évidemment marqué par la guerre en Ukraine, qui s'est intensifiée ces dernières heures, un long convoi de blindés russes ayant été aperçu sur la route de Kiev. En l'absence de d'améliorations, les sanctions internationales ont continué de pleuvoir sur Moscou. La situation a relégué au second rang le bon PMI manufacturier établi par l'ISM pour le mois de février. Ainsi, à la clôture, le Dow Jones a abandonné 1,76% et le Nasdaq, 1,59%.

HP Inc (-0,84% à 34,07 dollars) n'a pas échappé pas à la baisse des marchés en dépit du relèvement de ses objectifs annuels. Si le fabricant de PC et d'imprimantes est toujours confronté à des difficultés d'approvisionnement, les analystes soulignent qu'elles sont plus que compensées par une augmentation du prix de vente moyen. Il s'agit " du deuxième trimestre consécutif au cours duquel les volumes de PC et d'imprimantes ont diminué par rapport à l'année précédente, mais les segments à forte valeur ajoutée ont continué à croître, notamment les PC destinés aux entreprises ", précise JPMorgan.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des directeurs d'achats (PMI) compilé par l'ISM dans le secteur manufacturier s'est établi à 58,6 au mois de février, alors qu'il était attendu à 58. Il était de 57,6 en janvier.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis ont augmenté de 1,3% en janvier par rapport à décembre. Elles était attendues en hausse de 0,2%, après +0,8% (révisé) le mois précédent.

L'indice des directeurs d'achats (PMI) compilé par Markit dans le secteur manufacturier s'est établi à 57,3 en donnée définitive pour le mois de février, après une première estimation de 57,5. Il était de 55,5 en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Disney

Dans une brève déclaration, Disney a annoncé qu'il suspendait la sortie de ses films en Russie dans le cadre des sanctions internationales à l'égard du pays pour son invasion de l'Ukraine. "Nous prendrons des décisions commerciales prochainement en fonction de l'évolution de la situation, a déclaré le studio hollywoodien. Entre-temps, étant donné l'ampleur de la crise des réfugiés qui se dessine, nous travaillons avec nos ONG partenaires pour fournir une aide d'urgence et d'autres formes d'assistance humanitaire aux réfugiés".

Domino's Pizza

Domino's Pizza a présenté des résultats trimestriels décevants. L'enseigne de restauration a en effet réalisé un bénéfice par action de 4,25 dollars au dernier trimestre 2021, contre 3,85 dollars un an plus tôt, alors que les analystes de FactSet en attendaient 4,28. Le chiffre d'affaires à quant à lui reculé, passant de 1,36 milliard à 1,34 milliard en un an, contre un consensus de 1,38 milliard. Aux Etats-Unis, la croissance à périmètre comparable a été de 1%, loin des 2,9% attendus.

HP Inc

HP Inc a présenté des résultats supérieurs aux attentes et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, clos fin janvier, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a réalisé un bénéfice net en progression d'environ 1,7% à 1,09 milliard de dollars, soit 99 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 1,10 dollar par action, dépassant de 8 cents le consensus. Son chiffre d'affaires a progressé de 8,8% à 17 milliards de dollars contre la prévision de marché de 16,5 milliards de dollars.

Kohl's

Kohl's a réalisé un bénéfice de 299 millions de dollars au dernier trimestre 2021, soit 2,20 dollars par action, en baisse par rapport aux 342 millions à la même période de l'année précédente. Le consensus FactSet était de 2,10 dollars par action. Les ventes de l'enseigne de grands magasins ont progressé de 5,9% à 6,5 milliards. Le groupe va également augmenter son dividende annuel à 2 dollars et a annoncé un programme de rachat d'actions d'au moins 1 milliard de dollars pour 2022. Sur le nouvel exercice, il vise une croissance de 2% à 3% et un BPA de 7 à 7,5 dollars.

Stellantis

Le rendez-vous était pris. Il a été honoré. Stellantis vient de lever le voile sur son plan stratégique de long terme, " Dare Forward2030 ". Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA ambitionne de doubler son chiffre d'affaires net d'ici 2030 et de maintenir des marges opérationnelles courantes à deux chiffres tout au long de la décennie. En parallèle, le constructeur automobile veut générer plus de 20 milliards d'euros de free cash flows industriels en 2030.

Target

Target a publié un bénéfice net de 1,54 milliard de dollars au quatrième trimestre 2021, soit 3,21 dollars par action, après 1,38 milliard, ou 2,73 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,19 dollars, pour un consensus FactSet de 2,84 dollars. Les ventes de l'enseigne de distribution à bas coûts ont progressé de 9,4% à 30,996 milliards de dollars, mais sont ressorties sous le consensus (31,307 milliards). A périmètre constant, elles ont augmenté de 8,1% (consensus à +10,2%).

Uber

Dans le cadre des sanctions occidentales prises à l'encontre de la Russie, Uber a annoncé lundi la démission avec effet immédiat de 3 de ses dirigeants au conseil d'administration de sa co-entreprise avec le russe Yandex. En parallèle, Uber a dit chercher activement des opportunités d'accélérer la cession de la participation qu'il détient dans Yandex.Taxi.

Zoom

Zoom est attendu en baisse à Wall Street, sa prévision de croissance ayant déçu. La société de vidéoconférence a réalisé au quatrième trimestre, clos fin janvier, un bénéfice net de 490,5 millions de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre un bénéfice net de 260,4 millions de dollars, soit 87 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté de la société s'élève aussi à 1,29 dollar par action. Le chiffre d'affaires a grimpé de 21 % pour atteindre 1,07 milliard de dollars.