Analyse AOF clôture Wall Street - Légers gains avant Noël, ALIBABA dévisse

Moderna a déclaré mercredi que son vaccin contre le Covid-19 était également efficace contre la nouvelle souche du virus décelée en Grande-Bretagne. La biotech américaine va mener des tests pour le confirmer. De plus, son vaccin a reçu hier le feu vert des autorités canadienne pour son utilisation contre le covid-19.

Les autorités chinoises ont ouvert une enquête contre le géant du commerce en ligne Alibaba pour des pratiques monopolistiques présumées. Cette annonce a provoqué un fort repli de l'action Alibaba sur le Nasdaq où il a chuté de plus de 13% à 222 dollars. Selon le Quotidien du peuple, organe du Parti communiste au pouvoir, cette enquête " est une mesure importante pour notre pays afin de renforcer la supervision anti-monopolistique dans le secteur de l'Internet et promouvoir un développement sain à long terme de l'économie numérique ".

(AOF) - Les marchés américains ont fini jeudi en légère hausse une séance (et une semaine) écourtée en raison des fêtes de Noël. Les investisseurs ont continué d'ignorer la menace de Donald Trump de s'opposer au plan de relance de 900 milliards de dollars pour secourir une économie malmenée par la pandémie. L'accord finalement trouvé pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été un facteur de soutien. L'indice Dow Jones a progressé de 0,23% à 30 199,87 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,26% à 12 804,73 points.

