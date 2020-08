(AOF) - Les marchés américains ont progressé légèrement en dépit de l'absence de nouveaux catalyseurs. Les investisseurs attendent d'en savoir plus à propos du nouveau plan de soutien à l'économie, à propos duquel les élus démocrates et républicains n'ont pas pour l'instant trouver d'accord. Au chapitre des valeurs, l'assureur AIG a reculé après avoir dévoilé des pertes au deuxième trimestre. Le Dow Jones a clôturé en progression de 0,62% à 26 828,47 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,36% à 10 941,17 points. Le rendement du 10 ans continue de s'affaiblir à environ 0,5%.

L'action American International Group a chuté de 7,53% à 29,72 dollars dans le sillage de comptes fortement dégradés au deuxième trimestre. Les comptes de l'assureur ont basculé dans le rouge au deuxième trimestre, essuyant une perte nette de 7,9 milliards de dollars, soit -9,15 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars de dollars, soit 1,24 dollar par action, un an plus tôt. Il a enregistré en particulier une perte avant impôts de 6,7 milliards de dollars liée à la cession de 76,6% de Fortitude.

Les chiffres économiques du jour

Les commandes à l'industrie ont progressé de 6,2% en juin aux Etats-Unis, dépassant le consensus Briefing.com s'élevant à 5,2%. Le chiffre de mai a été révisé de 8% à 7,7%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIG

Les comptes de l'assureur American International Group ont basculé dans le rouge au deuxième trimestre en raison de l'impact de la pandémie. Il a essuyé une perte nette de 7,9 milliards de dollars, soit -9,15 dollars par action, contre un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars de dollars, soit 1,24 dollar par action, un an plus tôt. Il a enregistré en particulier une perte avant impôts de 6,7 milliards de dollars liée à la cession de Fortitude.

AMAZON.COM

Après une enquête approfondie, l'Autorité de la concurrence et des marchés a autorisé l'investissement de 16 % d'Amazon dans Deliveroo après avoir constaté qu'il ne réduirait pas sensiblement la concurrence.

BOEING

L'Administration américaine de l'aviation exige de Boeing 4 changements au B737 MAX, dont les exemplaires sont cloués au sol depuis 2 crash, pour remédier à ses problèmes de sécurité. La FAA souhaite un nouveau logiciel de contrôle de vol, la révision du manuel de vol de l'avion existant afin d'y intégrer les nouvelles procédures et les procédures révisées pour les équipages, un nouveau logiciel de système d'affichage et des changements dans l'installation de certains câblages.

MORGAN STANLEY

L'Agence France Trésor (AFT), agissant au nom du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, décide de suspendre Morgan Stanley de son statut de Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT) pour une durée minimale de trois mois, à compter du 4 août 2020. Elle justifie sa décision par l'exécution le 16 juin 2015 de transactions ayant eu pour effet de porter gravement atteinte à la liquidité du marché des obligations souveraines françaises, en contradiction avec ses obligations de SVT.

SPIRIT AEROSYSTEMS

Spirit AeroSystems Holdings Inc. a publié une perte par action ajustée de 2,28 dollars au deuxième trimestre de son exercice 2020, inférieur au consensus FactSet de -1,25 dollar. Le chiffre d'affaires du sous-traitant aéronautique s'est, pour sa part, élevé à 644,6 millions de dollars, soit une chute de 68% par rapport à la même période l'an dernier et en-dessous de l'attente des analystes de 830,2 millions. Sans surprise, ces résultats sont à imputer à une baisse considérable des livraisons trimestrielles (159 unités vs 449 unités un an plus tôt) en raison de la crise sanitaire.