Analyse AOF clôture Wall Street - Légère baisse en dépit des bons résultats des banques

(AOF) - Les marchés américains ont fini en léger repli malgré un secteur bancaire bien orienté. La saison des résultats pour les banques américaines a débuté sous des auspices favorables. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont dévoilé des profits plus élevés que prévu au premier trimestre. La hausse des taux longs - le rendement du 10 ans a atteint 3,52% - a pesé sur les marchés actions. Les statistiques du jour ont donné une image mitigée de la santé de l'économie américaine. L'indice Dow Jones a perdu 0,42% à 33 886,47 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,35% à 12 123,47 points.

La saison des résultats pour les banques américaines a débuté sous des auspices favorables : JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont dévoilé des profits bien plus élevés que prévu. Les deux premières ont progressé respectivement de 7,55% à 138,73 dollars, de 4,78% à 49,56 dollars. Le secret de leur réussite au premier trimestre, le bond des revenus d'intérêt grâce à la forte hausse des taux. Ces bonnes performances rassurent sur la solidité des grandes banques américaines malgré les récentes turbulences, qui ont toutefois été provoquées par des établissements de taille plus faible.

Les chiffres économiques du jour

La production industrielle a augmenté de 0,4% en mars aux Etats-Unis après une hausse de 0,2% en février. Elle était attendue en progression de 0,2%. Le taux d’utilisation des capacités de production est passé de 79,6% en février à 79,8% en mars. Elle était attendue à 79%.

Les prix des importations ont reculé de 0,6% en mars aux Etats-Unis après avoir connu un repli de 0,2% en février. Ils étaient anticipés en repli de 0,1%.

Les ventes au détail ont reculé de 1% en mars aux Etats-Unis après avoir déjà baissé de 0,2% en février. Elles étaient attendues en repli de 0,4%. Hors automobile, elles ont baissé de 0,8% après être restées stables en février. Elles étaient attendues en recul de 0,4%.

L'indice de confiance des consommateurs américains publié par l'Université du Michigan pour avril s'est amélioré à 63,5 points (+1,5 point), pour sa première estimation, à la surprise des analystes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Citigroup

Citigroup a dévoilé des résultats en hausse au premier trimestre, soutenus par la forte hausse des revenus d'intérêt. Le bénéfice net a augmenté de 7% à 4,6 milliards de dollars, soit 2,19 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,86 dollar, soit 16 cents de mieux que les attentes. Citigroup a enregistré un coût du crédit de 1,975 milliard de dollars, à comparer avec 755 millions d’euros au premier trimestre 2022. Les revenus ont augmenté de 12% à 21,45 milliards de dollars, bénéficiant du bond de 23% des revenus d'intérêt à 13,35 milliards de dollars.

JPMorgan

JPMorgan a publié des résultats en forte hausse et meilleurs que prévu au premier trimestre grâce à la banque de détail. Le bénéfice net s’est envole de 52% à 12,62 milliards de dollars, soit 4,10 dollars par action. Les analystes visaient 3,41 dollars par action. Les revenus ont bondi de 25% à 38,35 milliards de dollars, soutenus par le bond de 49% des revenus d'intérêts à 20,8 milliards de dollars. Le marché visait 36,13 milliards de dollars.

Nikola

Nikola Corporation est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui le départ de trois membres de son conseil d'administration (Gerrit Marx, Lynn Forester de Rothschild et Mark Russell) lors de l'assemblée annuelle qui se tiendra le 7 juin 2023. " Au fur et à mesure que la société évolue, la taille et la composition du conseil d'administration évoluent également " justifie Steve Girsky, président du conseil d'administration du constructeur américain de véhicules électriques.

Tesla

Tesla est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après avoir réduit ce vendredi les prix de ses véhicules électriques en Europe, en Israël et à Singapour, prolongeant ainsi sa campagne mondiale de baisses de prix entamée en Chine en janvier : cette décision suscite cependant des inquiétudes quant à sa marge bénéficiaire, la plus élevée du secteur. La semaine dernière, le constructeur a annoncé que ses livraisons du premier trimestre n'avaient augmenté que de 4 % par rapport au trimestre précédent, malgré les remises accordées aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Australie.

Walmart

Walmart a fait savoir qu'il allait céder la marque de mode pour homme Bonobos à Express et WHP Global. Montant de la transaction : 75 millions de dollars. Le géant de la distribution avait acquis Bonobos en 2017 pour 310 millions de dollars en vue en vue d'augmenter sa visibilité en ligne. WHP, qui a pris une participation de 60% dans Express en décembre, va acquérir la marque Bonobos pour 50 millions de dollars, a indiqué la société dans un communiqué de presse. Express obtiendra les actifs d'exploitation de Bonobos et le passif correspondant pour 25 millions de dollars.

Wells Fargo

La banque américaine Wells Fargo, dont le titre grimpe de 3% en avant-Bourse, a enregistré, au titre de son premier trimestre fiscal, un bénéfice par action de 1,23 dollar et des revenus de 20,73 milliards de dollars, alors que le consensus était de 1,13 dollar de bpa pour 20,1 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net ressort très proche des 5 milliards de dollars, contre 3,8 milliards un an avant. Les revenus se sont améliorés quant à eux de 17% en glissement annuel. Le revenu net d'intérêt a grimpé de 45% à 13,34 milliards.