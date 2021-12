Analyse AOF clôture Wall Street - Le S&P 500 vers de nouveaux sommets information fournie par AOF • 28/12/2021 à 08:12



(AOF) - Au sortir d’un long week-end de Noël, les marchés actions américain se sont offerts un début de semaine idéal. Le S&P 500 a même décroché un nouveau record, porté par les bonnes ventes de Noël. Le secteur aérien a cependant évolué à rebours de cette tendance, en raison des nombreuses annulations de vols des derniers jours. L’accélération des nouvelles contaminations au Covid-19 ont contraint de nombreux personnels navigants à la quarantaine. A la clôture, le S&P 500 a gagné 1,38% à 4 791,19 points, le Dow Jones +0,98% à 36 302,38 points et le Nasdaq Composite +1,39% à 15 871,26 points.



L'horizon s'obscurcit de nouveau pour les compagnies aériennes américaines. Elles ont en effet annulé plus de 1 300 vols ce dimanche. Cela s'ajoute aux centaines d'annulations déjà enregistrées vendredi (réveillon) et samedi (Noël). En cause : la forte hausse des contaminations au Covid-19, qui ont obligé les personnels navigants à se mettre en quarantaine. Sur des marchés actions américains bien orientés, Southwest Airlines , United Airlines , Delta Air Lines et American Airlines ont abandonné entre 0,3% et 0,8%.





Les chiffres économiques du jour



Aucun indicateur n'était attendu lundi.







Les entreprises chinoises de certains secteurs considérés comme stratégiques souhaitant s'introduire en bourse à l'étranger devront désormais demander l'approbation de Pékin et de la Commission Nationale pour le Développement et la Réforme. Celle-ci interdit également aux capitaux étrangers d'interférer de quelque manière avec la gestion de ces entreprises et a plafonné leur participation à leur capital social.



Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines

Delta Air Lines, American Airlines et United Airlines abandonnent entre 1,6% et 2,1% ce lundi en préouverture de Wall Street. Il faut dire que les compagnies aériennes américaines ont annulé plus de 1 300 vols ce dimanche, signale Reuters. Cela s'ajoute aux centaines d'annulations déjà enregistrées vendredi (réveillon) et samedi (Noël). En cause : la forte hausse des contaminations au Covid-19, qui ont obligé les personnels navigants à se mettre en quarantaine.



GoDaddy

Le hedge fund Starboard Value LP a acquis une participation de 6,5%, valorisée environ 800 millions de dollars, dans GoDaddy, la société spécialisée dans la gestion de noms de domaines sur Internet. Selon le Wall Street Journal, qui a révélé l'information, l'investisseur activiste veut pousser GoDaddy à améliorer ses performances et ses marges, et chercherait à siéger au conseil d'administration.



Microsoft

Microsoft a annoncé vendredi qu'il ne participerait pas physiquement au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas. Cette absence au grand raout de l'industrie technologique, qui débutera le 5 janvier prochain, est liée à la nouvelle flambée de Covid-19 dans le monde. D’autres grands noms de la « tech » avaient déjà fait ce choix, à l’image de Twitter, Meta ou encore Amazon.