Analyse AOF clôture Wall Street - Le risque d'une deuxième vague pandémique l'a emporté

(AOF) - Les marchés actions américains ont finalement tous terminé la séance dans le rouge mardi. L'inquiétude concernant le risque d'une deuxième vague de pandémie l'a emporté sur l'optimisme des derniers jours. Les Etats-Unis ont enregistré un nombre record de 60 000 nouveaux cas de Covid-19. Côté valeurs, Boeing est pénalisée par une nouvelle annulation de commandes. Au son de la cloche, le Dow Jones a reculé de 1,51% à 25 890,18 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,86% à 10 343,89 points.

A la peine sur la scène internationale, critiqué pour sa gestion de la crise du Covid-19, Donald Trump tente, coûte que coûte, de redorer son blason avant les élections. Et pour rallumer la flamme, il entend bien gagner la course au vaccin où son pays a déjà une longueur d'avance. Dernière preuve en date, il vient d'allouer la somme record de 1,6 milliard de dollars à la biotech Novavax afin qu'elle mène son essai de phase 3 sur son candidat vaccin puis, si possible, qu'elle assure la production de 100 millions de doses d'ici janvier. Sur le Nasdaq, le titre a flambé de 31,62% à 104,56 dollars.

Aux États-Unis, le rapport JOLTS a fait état de 5,397 millions nouvelles offres d'emplois au mois de mai 2020 contre 4,996 millions (révisé de 5,046 millions) un mois plus tôt. Ce chiffre est au-dessous des prévisions des analystes de 4,85 millions.

Deutsche Bank et Google Cloud ont convenu d'unir leurs forces et de former un partenariat stratégique visant à redéfinir la manière dont la banque développe et offre ses services financiers. Ce partenariat permettra non seulement de fournir des services de pointe dans le cloud à Deutsche Bank, mais aussi de favoriser la co-innovation entre les deux sociétés afin de créer la prochaine génération de produits financiers basés sur la technologie.

Credit Suisse a abaissé son opinion de Surperformance à Neutre et son objectif de cours de 85 euros à 75 dollars sur Dominion Energy. Le bureau d'études justifie sa décision par la valorisation du groupe. Il a réduit son objectif de cours de 10 dollars afin de prendre en compte la baisse des multiples de valorisation (2 dollars), la cession des activités de transport et de stockage de gaz (3 dollars) et l'annulation du projet de pipeline sur la côte atlantique (5 dollars).

Cela prendra un peu plus de temps que prévu. La Commission européenne va prolonger jusqu'au 13 novembre prochain son enquête sur le projet de mariage entre le constructeur français PSA et l'italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA). C'est ce qu'a indiqué Reuters. Initialement, Bruxelles devait rendre son avis définitif d'ici le 22 octobre, sachant que l'enquête a été ouverte à la mi-juin.

Credit Suisse relève son objectif de cours de 465 à 550 dollars et confirme sa recommandation Surperformer sur Netflix à l'approche des ses résultats du deuxième trimestre 2020 (16 juillet). Le bureau d'études souligne que les prévisions de croissance du nombre d'abonnés à la plateforme de streaming sont à juste titre élevées. L'analyste anticipe ainsi une augmentation trimestrielle nette de 10,55 millions d'abonnés contre un consensus de +7,5 millions. Les bénéfices par action 2020 et 2021 sont, pour leur part, respectivement attendus à 6,22 et 8,53 dollars.

Qualcomm Technologies a signé un accord commercial avec Soitec portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse, a indiqué le groupe français spécialisé dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants.