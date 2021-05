Analyse AOF clôture Wall Street - Le rebond

(AOF) - Les marchés actions américains ont rebondi dans le sillage des places européennes. Cette hausse semble s'expliquer par des rachats à bon compte après trois séances difficiles. Les investisseurs ont salué également la baisse légèrement plus marqué que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage et relégué au second plan la chute de l'indice Philly Fed au mois de mai. Au chapitre des valeurs, le titre Cisco a terminé dans le vert malgré une prévision de bénéfice décevante. Le Dow Jones a gagné 0,55% à 34 084,15 points. Le Nasdaq a progressé de 1,17% à 13 535,74 points.

" Nous connaissons la plus forte demande depuis près de dix ans ", a déclaré Chuck Robbins, le PDG de Cisco, lors d'une conférence avec les analystes. Une telle déclaration serait de bon augure en temps normal, mais en pas en cette période de pénurie de semi-conducteurs. Elle gonfle en effet la facture pour certains composants des produits du spécialiste des équipements de réseaux et a conduit le groupe à présenter une prévision de bénéfice par action plus faible que prévu. Malgré cette déception, l'action Cisco a gagné 0,72% à 52,85 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les inscriptions au chômage se sont élevées à 444 000 au cours de la semaine du 15 mai, à comparer avec un consensus Reuters de 450 000. Le chiffre de la semaine précédente a été révisé de 473 000 à 478 000.

L'indice des indicateurs avancés mesuré par le Conference Board a progressé au mois d'avril de 1,6%. Les économistes tablaient sur une hausse de 1,3% après + 1,3% en mars.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti en chute de 19 points à 31,5 en mai, ressortant ainsi sous les attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BANK OF AMERICA

La Commission européenne a estimé que Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (désormais NatWest), UBS, UniCredit et WestLB (désormais Portigon) ont enfreint les règles de concurrence de l'UE du fait de la participation d'un groupe de traders à une entente sur les marchés primaire et secondaire des obligations d'État européennes (EGB). Elle a imposé des amendes à Nomura, UBS et UniCredit pour un montant total de 371 millions d'euros. NatWest n'a écopé d'aucune amende compte tenu du fait qu'elle a révélé l'entente à la Commission.

CISCO

Cisco a dévoilé hier soir des perspectives décevantes s'agissant de son bénéfice par action ajusté et devrait reculer à Wall Street. Au troisième trimestre, clos début mai, de l'exercice fiscal 2021, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 3% à 2,9 milliards de dollars, soit 68 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 83 cents, dépassant de 1 cent le consensus. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 7% à 12,8 milliards de dollars alors que marché visait 12,56 milliards de dollars.

FORD

L'américain Ford et le sud-coréen SK Innovation devraient annoncer ce jeudi le lancement d'une coentreprise dans les batteries aux États-Unis destinée à accélérer le déploiement de véhicules électriques du constructeur automobile. C'est ce qu'a rapporté Reuters sur la base de deux sources proches du dossier. Le titre Ford est bien orienté en préouverture des marchés actions américains ce jeudi.

KOHL'S

Kohl's a publié un bénéfice de 14 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 9 cents par action, après une perte de 541 millions, ou 3,52 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté a pulvérisé le consensus FactSet s'établissant à 1,05 dollar contre 8 cents attendus. L'enseigne de grands magasins a réalisé un chiffre d'affaires de 3,89 milliards de dollars (+60%), pour un consensus de 3,68 milliards. Fort de ces résultats, le groupe a revu à la hausse ses prévisions.

PFIZER - BIONTECH

La Commission européenne a signé un troisième contrat avec les sociétés pharmaceutiques BioNTech et Pfizer. Ce contrat a pour objet de réserver 1,8 milliard de doses supplémentaires, pour le compte de tous les États membres de l'Union, entre fin 2021 et 2023. Il permettra l'achat de 900 millions de doses du vaccin actuel et d'un vaccin adapté aux variants, avec une option pour l'achat de 900 millions de doses de plus.

RALPH LAUREN

Ralph Lauren a publié un perte de 1,01 dollar par action au quatrième trimestre de son exercice (période de janvier à mars 2021), après une perte de 3,38 dollars un an plus tôt. En données ajustées, la célèbre marque de polo a généré un bénéfice par action de 38 cents, alors que le consensus FactSet attendait une perte de 72 cents. Les ventes ont augmenté de 1,6% à 1,29 milliards de dollars, pour un consensus de 1,21 milliards, avec une croissance de l'e-commerce de 52%. Ralph Lauren a également annoncé reprendre sa politique de dividende en versant 68,75 cents par action au premier trimestre.