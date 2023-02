Analyse AOF clôture Wall Street - Le Nasdaq sauve les marchés

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Le secteur technologique a été tiré à la hausse par les performances meilleures que prévu de Meta, maison-mère de Facebook. Amazon et Alphabet ont publié leurs résultats après bourse, le premier a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à ses prévisions et aux attentes du marché. La maison-mère de Google a pour sa part enregistré des revenus et un bénéfice un peu inférieurs aux attentes. Le Dow Jones a cédé 0,11% à 34 053 points tandis que le Nasdaq a progressé de 3,25% à 12 200 points.

2023 s’annonce sous de meilleurs auspices pour Meta , maison-mère de Facebook, dont la capitalisation avait fondu de plus de 60% en 2022. Son action est propulsée en hausse de 23,28% à 188,77 dollars, se classant à la deuxième place de l’indice S&P 500. Les investisseurs saluent le programme de rachat d’actions de 40 milliards de dollars et des perspectives rassurantes. Ses prévisions de revenus pour le premier trimestre sont en ligne avec les attentes et elles s’accompagnent d’une réduction de ses dépenses.

Les chiffres économiques du jour

183 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de 200 000 après 186 000 la semaine précédente.

Les commandes à l'industrie ont progressé de 1,8% en décembre aux Etats-Unis, après -1,9% le mois précédent. Les économistes tablaient sur +2,3%.

Le coût unitaire du travail a augmenté de 1,1% au quatrième trimestre, à comparer avec un consensus de +1,5% et +2% au troisième trimestre. Sur la même période, la productivité est en hausse de 3% contre un consensus de +2,4% après +1,4% au troisième trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Le constructeur Boeing a remporté un contrat de 1,6 milliard de dollars pour fournir des systèmes de guidage aux missiles balistiques Minuteman III Intercontinental (ICBM). Ce contrat, d'une valeur maximale de 1,6 milliard de dollars sur 16 ans, sera principalement exécuté à Ogden, dans l'Utah, et à Heath, dans l'Ohio, et devrait générer un nombre important d'emplois directs et indirects dans la région. Boeing maintiendra la disponibilité et la précision des systèmes de guidage des ICBM afin de garantir une dissuasion stratégique sûre et efficace jusqu'à la fin des années 2030.

Estée Lauder

Estée Lauder a annoncé ce jeudi un chiffre d'affaires net de 4,62 milliards de dollars pour son deuxième trimestre clos le 31 décembre 2022, soit une baisse de 17% par rapport aux 5,54 milliards de dollars de la période précédente, y compris l'impact négatif des devises étrangères. Les ventes nettes organiques ont diminué de 11%. Au cours de ce deuxième trimestre, l'évolution de l'environnement Covid-19, y compris les restrictions en Chine et le nombre croissant de cas de Covid a entraîné des vents contraires plus forts à mesure que le trimestre avançait.

KKR

Le fonds américain KKR a fait une offre non contraignante de plusieurs milliards d'euros pour prendre une participation majoritaire dans le réseau fixe de télécommunications de Telecom Italia, a fait savoir le groupe italien, ajoutant que son conseil d'administration se réunirait ce jeudi pour en discuter. KKR, qui est déjà actionnaire du réseau de TIM, avait approché le groupe fin 2021 avec une offre non contraignante que le groupe de télécoms avait finalement rejetée.

Merck

Merck publie un chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2022 à 13,8 milliards de dollars, en augmentation de 2 % par rapport au quatrième trimestre 202, et supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 13,67 milliards. Au quatrième trimestre 2022, le bénéfice par action (BPA) non GAAP du laboratoire américain s'est élevé à 1,62 dollar, quand le consensus était de 1,54 dollar. Le titre est cependant attendu en baisse de 1,20% en pré-marché, car le BPA non GAAP pour 2023 est attendu entre 6,80 et 6,95 dollars, quand les analystes tablaient sur 7,36 dollars.

Meta

Meta (Facebook) est attendu en forte hausse grâce à un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars et à des perspectives rassurantes. Au quatrième trimestre Meta a vu son bénéfice net chuter de 55% à 4,65 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action. Sur cette période, le groupe a enregistré 4,2 milliards de dollars de charges de restructuration. En novembre, la maison-mère de Facebook, a dévoilé la suppression de plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs dans le cadre de la première grande vague de licenciements de son histoire.