Analyse AOF clôture Wall Street - Le Nasdaq dépasse les 12 000 points dans un vent d'optimisme

(AOF) - Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression en ce début d'un mois pourtant traditionnellement sombre pour les investisseurs. Les investisseurs continuent de focaliser leur attention sur la robustesse de la reprise mondiale et le repli des cas de la Covid-19. Dans ce cadre, ils ont relégué au second plan des créations d'emplois dans le secteur privé inférieures aux attentes en août, selon ADP. Le Dow Jones a gagné 1,59% à 29 100,50 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,98% à 12 056,44 points, clôturant ainsi pour la première fois au dessus du seuil symbolique des 12 000 points.

Macy's a réjoui les investisseurs et gagné 0,64% à New York, à 7,045 dollars par action, après avoir grimpé jusqu'à plus de 8% en pré-ouverture, grâce à la publication de résultats trimestriels moins mauvais qu'attendu. En effet, la chaîne américaine de "department stores" a publié une perte ajustée par action de 81 cents au titre du second trimestre de son exercice 2020, alors que les analystes interrogés par FactSet attendait une perte ajustée de 1,77 dollar par action.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks américains de pétrole brut ont chuté de 9,362 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 28 août 2020, selon le rapport de l'EIA, soit la sixième période consécutive de baisse, alors que le marché tablait sur un repli de 1,887 million. Dans le même temps, les stocks d'essence ont diminué de 4,320 millions de barils, alors que les marchés avaient prévu une baisse plus faible, de 3,036 millions.

Aux Etats-Unis en juillet, les commandes à l'industrie ont grimpé de 6,4%. Les économistes tablaient sur une hausse de 5,7% après +6,4% en juin (chiffre révisé de +6,2%).

Le secteur privé américain a créé 428 000 d'emplois au mois d'août, selon ADP. Les économistes tablaient sur 950 000, après 212 000 en juillet (chiffre révisé de +167 000).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMC ENTERTAINMENT

AMC Entertainment Holdings a annoncé que 70% de son parc de salles de cinémas aux Etats-Unis sera ouvert d'ici ce vendredi 4 septembre. Précisant que 140 lieux vont réouvrir cette semaine.

BROWN-FORMAN

La compagnie de spiritueux Brown-Foreman a déclaré au premier trimestre de son exercice fiscal 2021 (clos fin juillet) un résultat net de 324 millions de dollars, ou 67 cents par action, en hausse de 74% par rapport à la même période l'an passé. Le BPA inclut 19 cents pour la vente de certaines marques et 8 cents de bénéfices fiscaux. Le consensus FActSet tablait sur un BPA de 30 cents. Les ventes de la maison-mère de Jack Daniel's ont reculé de 2% à 753 millions de dollars, dépassant néanmoins les attentes de 691,2 millions.

EXXON MOBIL

Exxon Mobil envisage la possibilité de supprimer des emplois dans le monde entier, a déclaré à Reuters un porte-parole mercredi, après que la société ait annoncé un programme de licenciements volontaires en Australie. Exxon est la dernière grande compagnie pétrolière à se lancer dans la suppression d'emplois à la suite de l'effondrement historique de la demande de pétrole en raison de la pandémie de coronavirus.

GUESS

Le groupe d'habillement Guess a publié ce mercredi une perte au titre du second trimestre 2020 de 20,36 millions de dollars, ou 31 cents par action, contre un bénéfice de 25,32 millions, ou 35 cents par action, l'an dernier à la même époque. En données ajustées, la perte par action s'est établie à 1 cent, bien mois que les 58 attendus par le consensus FactSet. Le chiffre a reculé de 41,7% à 398,54 millions de dollars, en raison des fermetures de magasins liées à l'épidémie de covid-19, là aussi au-dessus du consensus des analystes de 385 millions.

MACY'S

Macy's a fait état d'une perte par action ajustée de 0,81 dollar au deuxième trimestre de son exercice 2020, contre un consensus FactSet de -1,77 dollar. Les ventes de la chaine américaine de magasins sont en recul de 35,8% à 3,559 milliards de dollars, au-dessus de l'attente des analystes de 3,5 milliards. La société a, en revanche, souligné que les ventes numériques ont augmenté de 53% sur la période. Macy's n'a fourni aucune indication financière en raison des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.