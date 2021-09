Analyse AOF clôture Wall Street - Le Dow Jones retrouve quelques couleurs

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé après une série de cinq séances consécutives de baisse. Les investisseurs ont eu du mal à se remettre d'une semaine d'inquiétude liée au variant Delta, à l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis (et l'éventualité d'un resserrement monétaire de la Fed), au risque d'une hausse des impôts chez les plus riches aux Etats-Unis et à la menace du retour de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Ainsi, le Dow Jones a gagné 0,76% à 34 869,63 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,07% à 15 105,58 points.

ViacomCBS s'est adjugé une hausse de 2,12% à Wall Street, à 44,83 dollars par action, après des rumeurs de presse selon lesquelles le groupe de médias serait sur le point de restructurer sa filiale de production cinématographique et télévisuelle, Paramount Pictures. Le Wall Street journal, qui a révélé l'information, affirme que cette réorganisation entre "dans le cadre d'un remaniement plus large de la direction" visant à donner plus d'importance à Paramount+, sa plateforme de streaming. Le quotidien affirme même qu'une officialisation pourrait intervenir dès aujourd'hui.

Les chiffres économiques du jour

Le solde du budget fédéral en août a fait ressortir un déficit de 171 milliards de dollars, légèrement plus que les 173 milliards attendus, après -302 milliards de dollars en juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AbbVie

AbbVie a annoncé qu'un accord de près de deux milliards de dollars pour développer et commercialiser la thérapie génique expérimentale de Regenxbio Inc pourrait être conclu. Cette thérapie est actuellement testée comme traitement pour plusieurs maladies oculaires. AbbVie effectuerait un paiement initial de 370 millions de dollars, ainsi que des paiements d'étape supplémentaires potentiels d'une valeur maximale de 1,4 milliard de dollars. L'accord devrait être conclu d'ici la fin de l'année.

Alibaba

Pékin veut démanteler Alipay, l'application de paiement détenue par Ant, appartenant à Alibaba, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs, et créer une application distincte pour les activités de prêt très rentables de la société, affirme le Financial Times. Le plan exigerait également qu'Ant remette les données des utilisateurs qui sous-tendent ses décisions de prêt à une nouvelle coentreprise de notation de crédit qui serait en partie détenue par l'État, selon deux sources proches du dossier.

Apple

Apple a annoncé un nouvel "événement spécial" au cours duquel il devrait dévoiler ses nouveaux iPhone. Le lancement aura lieu le 14 septembre à 19 heures, heure de Paris. Comme pour tous les événements organisés depuis le début de la pandémie, le lancement sera virtuel. Apple a indiqué qu'il "diffusera [la conférence] depuis l'Apple Park" et a intitulé l'invitation "California streaming". La compagnie fondée par Steve Jobs présente traditionnellement ses nouveaux iPhone début septembre.

Disney

Walt Disney a annoncé vendredi soir que ses productions prévues pour le reste de l'année 2021 seraient diffusées en exclusivité dans les salles obscures pour une durée de 45 jours, avant de l'être sur les plateforme de streaming. Cela inclut la nouvelle version de West Side Story réalisée par Steven Spielberg ou encore The Last Duel de Ridley Scott. Seul le film d'animation Encanto, dont la sortie est prévue de 24 novembre, aura une durée d'exploitation de 30 jours avant de basculer sur Disney+ pour permettre aux abonnées de "profiter du film chez eux pendant les fêtes".

Pfizer

Selon une information de Reuters, les autorités sanitaires américaines pourraient donner leur décision sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer/BioNTech d'ici la fin octobre.

Uber

C'est une déconvenue qu'Uber vient d'essuyer aux Pays-Bas. Un tribunal néerlandais a en effet estimé que les chauffeurs de VTC du géant américain devaient être considérés comme des employés et non plus comme des indépendants. L'affaire était portée par le syndicat néerlandais FNV.

ViacomCBS

ViacomCBS est sur le point de restructurer sa filiale de production cinématographique et audiovisuelle, Paramount Pictures. Selon le Wall Street Journal, qui a révélé l'information, la société de médias prévoit de séparer les activités entre le grand et le petit écran, donnant la direction respectivement à Brian Robbins (venu de Nickelodeon) et David Nevins. Le quotidien affirme qu'une officialisation pourrait intervenir dès aujourd'hui.

Virgin Galactic

La séance boursière de lundi s'annonce difficile pour Virgin Galactic Holdings. Le groupe qui veut envoyer des touristes dans l'espace a annoncé vendredi soir le report à la mi-octobre de sa première mission de recherche commerciale avec l'armée de l'air italienne. Cela découle d'un potentiel défaut de fabrication et de l'attente des résultats d'une enquête américaine concernant les dysfonctionnements observés lors de son vol du 11 juillet dernier.