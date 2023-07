Analyse AOF clôture Wall Street - Le Dow Jones met fin à sa longue séquence de hausses

(AOF) - Les marchés américains se sont retournés à la baisse sur fond de tension sur les taux. Déjà bien orienté après une série de statistiques économiques favorables, le rendement du taux à dix ans a finalement bondi de 13,5 points de base à 4%. Il a bénéficié d'une information du Nikkei Asia selon laquelle la Banque du Japon envisagerait de permettre au 10 ans japonais de dépasser son plafond de 0,5% dans une certaine mesure. Une pluie de résultats a continué de tomber, parmi lesquels ceux de Meta (+4,4%). Le Dow Jones a cédé 0,67% à 35 282,72 points et le Nasdaq a perdu 0,55% à 14 050,11 points.

Parmi les sociétés ayant dévoilé leurs résultats trimestriels depuis hier, Meta est l'une de celles ayant fait la plus grosse impression. L'action de la maison-mère de Facebook a bondi ainsi de 4,40% à 311,71 dollars, retrouvant ses niveaux de février 2022. Quelques jours plus tard, le titre s'était effondré en Bourse à la suite de la présentation de perspectives décevantes en raison de la féroce concurrence de TikTok. Depuis le début de l'année, Meta opère un redressement spectaculaire auquel sa performance du deuxième trimestre en est la dernière preuve en date.

Les chiffres économiques du jour

Les promesses de ventes de logements ont progressé de 0,3% en juillet aux Etats-Unis. Elles étaient anticipées en baisse de 0,5% après un repli de 2,5% en juin.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élevait à 221 000 la semaine dernière aux Etats-Unis alors qu'elles étaient attendues à 235 000, après 228 000 la semaine précédente.

Aux États-Unis, les commandes de biens durables ont augmenté de 4,7% en juin. Les économistes tablaient sur une hausse de 1% après une progression de 2% en mai. Les commandes de biens durables hors défense et aéronautique sont ressorties en hausse de 0,2% en avril après une progression de 0,5% le mois précédent. Elles étaient attendues en baisse de 0,1%.

Le PIB américain a progressé de 2,4% au premier trimestre, alors qu'il était attendu à 1,8%, selon une nouvelle estimation. Il avait augmenté de 2,0% au premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Chipotle Mexican Grill

Chipote Mexican Grill, dont le titre dévissait de plus de 9% en pré-Bourse, a enregistré sur le deuxième trimestre clos fin juin des revenus de 2,51 milliards de dollars, en croissance de 13,6% en glissement annuel, contre un consensus de 2,53 milliards de dollars. Le BPA a atteint 12,65 dollars sur la période contre 9,3 dollars un an plus tôt. Le consensus était de 12,3 dollars pour le bénéfice par action. En termes de perspectives, la compagnie californienne s'attend à ce que les ventes des magasins comparables augmentent dans une fourchette basse à moyenne à un chiffre.

eBay

eBay a dévoilé des objectifs trimestriels décevants. Au deuxième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net de 171 millions de dollars, soit 32 cents par action contre une perte nette de 531 millions de dollars ou -95 cents, un an auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,03 dollar, soit 4 cents de mieux que prévu. Les revenus ont augmenté de leur côté de 5% à 2,54 milliards de dollars, mais sont légèrement supérieurs aux attentes de 2,51 milliards de dollars.

Mastercard

Le spécialiste des moyens de paiement Mastercard a présenté des comptes en meilleure santé que prévu au deuxième trimestre. Le bénéfice net a bondi de 25% à 2,8 milliards de dollars, soit 3 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,89 dollars, dépassant nettement le consensus s'élevant à 2,83 dollars. Ses revenus ont augmenté de 14% (+15% à taux de change constants) à 6,3 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché : 6,18 milliards de dollars.

Mc Donald's

Mc Donald's, dont le titre gagne 2,2% en avant-Bourse, a publié au deuxième trimestre un bénéfice par action de 3,15 dollars, soit un niveau supérieur aux prévisions de 2,78 dollars. Le bénéfice net de la chaîne de restauration affiche, quant à lui, une forte hausse à 2,31 milliards de dollars (+94%). L'an dernier, il avait en effet été pénalisé par une charge de 1,2 milliard de dollars sur cette période, liée à la vente de ses restaurants en Russie Le chiffre d'affaires est ressorti en amélioration de 14,5%, à 6,5 milliards de dollars contre un consensus de 6,29 milliards de dollars.

Meta Platforms

Meta Platforms est attendu en forte hausse grâce à des résultats meilleurs que prévu et des perspectives favorables. Le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net en hausse de 16% à 7,79 milliards de dollars, soit 2,98 dollars par action. Les analystes interrogés par Bloomberg visait en moyenne 2,92 dollars Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 32 milliards de dollars contre un consensus de 31,1 milliards de dollars. La marge opérationnelle est restée stable à 29%.

Microsoft

La Commission européenne a ouvert une enquête formelle afin de déterminer si Microsoft a enfreint les règles de concurrence de l'Union européenne en liant ou en groupant son produit de communication et de collaboration Teams avec ses suites populaires pour les entreprises Office 365 et Microsoft 365. Bruxelles craint que Microsoft n'abuse de sa position et ne défende sa position sur le marché des logiciels de productivité en restreignant la concurrence dans l'Espace économique européen en ce qui concerne les outils de communication et de collaboration.

Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats trimestriels mitigés et des perspectives dégradées. Sur la base des tendances actuelles en matière de réservations et de recettes, la compagnie américaine prévoit une baisse de 3 % à 7 % sur un an de l'indicateur RASM (chiffre d'affaires par siège/mille disponible) au troisième trimestre : elle invoque une baisse prévisible de la demande voyages constatée l'an dernier, qui a beaucoup augmenté l'an dernier.

