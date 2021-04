Analyse AOF clôture Wall Street - Le Dow Jones & le S&P500 au plus haut

(AOF) - L'embellie persiste. Le Dow Jones et le S&P 500, l'indice préféré des gérants, ont clôturé vendredi dernier sur de nouveaux records. L'optimisme est alimenté depuis plusieurs mois par trois principaux facteurs : les liquidités de la Fed, un soutien fiscal inédit et l'accélération des campagnes de vaccination. Le principal risque serait une accélération de l'inflation, mais cette dernière semble, pour le moment, sous le contrôle de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,89% à 33 800,6 points. Sur la semaine, il progresse de 1,96%. Le Nasdaq a gagné 0,51% à 13 900,19 points (+3,12% sur la semaine).

Levi Strauss a gagné 2,6% à 25,67 dollars dans le sillage de la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu et de la révision à la hausse de ses perspectives. Pour la période allant de décembre 2020 à février 2021, le plus célèbre fabricant de blue jeans a en effet enregistré un bénéfice par action ajusté de 34 cents, en baisse de 15%, mais largement au-dessus du consensus FactSet qui tablait sur 24 cents. Le bénéfice net ressort quant à lui en repli de 7% à 143 millions de dollars, soit 35 cents par action.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production ont augmenté de 1% en mars par rapport à février aux Etats-Unis alors qu'ils étaient attendus à +0,5%. Hors les éléments volatils, que sont l'énergie et l'alimentation, les prix à la production ont bondi de 0,7% alors qu'ils étaient anticipés à +0,2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AT&T

Dans une déclaration auprès de la SEC, AT&T a annoncé qu'il s'attendait à enregistrer un gain hors trésorerie avant impôts d'environ 2,8 milliards de dollars au premier trimestre 2021, lié aux distributions totales du régime de retraite. La société de télécommunication a précisé que ce montant était principalement dû à une augmentation du taux d'actualisation utilisé pour mesurer l'obligation. Celui-ci dépassant le seuil des coûts des services et des intérêts pour 2021, AT&T sera forcé de réévaluer son obligation de prestations de retraite à chaque fin de trimestre en 2021.

BOEING

Boeing a recommandé à 16 de ses clients de vérifier un potentiel problème électrique sur un groupe spécifique d'avions 737 MAX avant de poursuivre leurs opérations. C'est ce qu'a annoncé vendredi le géant aéronautique. Ce dernier dit travailler en étroite collaboration avec l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) sur ce problème de production. Le titre Boeing évolue dans le rouge en préouverture des marchés actions américains.

JOHNSON & JOHNSON

Selon les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les livraisons de doses du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson devraient diminuer considérablement la semaine prochaine. Les Etats américains devraient recevoir 700 000 doses du vaccin de Johnson & Johnson au cours de la semaine du 12 avril, contre 4,9 millions la semaine dernière et 1,9 million la semaine du 29 mars. Cette baisse intervient après qu'une erreur survenue dans une usine de fabrication de vaccins gérée par un sous-traitant, Emergent BioSolutions (EBS), a entraîné la perte de 15 millions de doses.

LEVI STRAUSS

Levi Strauss a publié un bénéfice au premier trimestre de son exercice 2021 (clos fin février) de 143 millions de dollars, soit 35 cents par action, après 153 millions, ou 37 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté s'établit quant à lui à 34 cents (-15%), dépassant ainsi largement le consensus FactSet qui visait 24 cents. Les ventes ont reculé de 13% à 1,306 milliard de dollars, mais font elles aussi mieux qu'attendu, et ce malgré la fermeture d'un tiers des magasins en Europe et de 15% dans le reste du monde.

TESLA

Tesla a de nouveau relevé ses prix pour sa Model 3 et sa Model Y aux Etats-Unis, signale le site spécialisé Electrek. Par exemple, il faudra désormais débourser 38 490 dollars pour la Model 3 Standard Range Plus contre 37 990 dollars auparavant. Concernant la Model Y Long Range AWD, le prix passe de 49 990 à 50 490 dollars.