Analyse AOF clôture Wall Street - Le Dow Jones a résisté, le Nasdaq malmené

(AOF) - Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Le Nasdaq a été touché par des dégagements, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur des valeurs technologiques ayant atteint des sommets. Pfizer a tiré son épingle du jeu grâce au relèvement d'objectifs annuels. Au chapitre des statistiques, le déficit commercial s'est creusé en mars. Le Dow Jones a grappillé 0,06% à 34 133,03 points mais le Nasdaq Composite a abandonné 1,88% à 13 633,50 points.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à -74,4 milliards de dollars en mars 2021, contre -70,5 milliards de dollars en février (chiffre révisé de -71,1 milliards) et un consensus Briefing.com de -74,7 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont augmenté de 1,1% en mars 2021, alors que le consensus Briefing.com visait +0,7%. En février, les commandes à l'industrie avaient reculé de 0,5 % (chiffre révisé de -0,8%).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CONOCOPHILLIPS

ConocoPhillips a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre 2021. Ainsi, la compagnie pétrolière américaine a dégagé un bénéfice par action ajusté (indicateur de référence Outre-Atlantique) de 69 cents, dépassant les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 54 cents. Le groupe a également annoncé la reprise de son programme de rachats d'actions de 1,5 milliard de dollars.

DUPONT

DuPont de Nemours a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 5,394 milliards de dollars, soit 8,90 dollars par action, contre une perte de 616 millions, ou 83 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'établit à 91 cents, bien au-dessus du consensus FactSet de 75 cents. Les ventes du chimiste sont ressorties à 3,98 milliards de dollars, en hausse de 8,3%, dépassant là aussi le consensus (3,85 milliards de dollars).

FERRARI

Ferrari a dévoilé mardi ses résultats du premier trimestre 2021. Ainsi, le constructeur de voitures de luxe a dégagé un bénéfice net de 206 millions d'euros (+24% sur un an), un Ebitda de 376 millions d'euros (+19%), une marge d'Ebitda de 37,2% (+320 points de base) et un chiffre d'affaires de 1,01 milliard d'euros (+8%). Entre janvier et mars 2021, Ferrari a livré 2 771 véhicules, soit une hausse de 1 % sur un an.

PFIZER

Grâce aux succès commerciaux de son vaccin contre le Covid-19, Pfizer a relevé ses objectifs annuels. Le groupe pharmaceutique vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 3,55 et 3,65 dollars contre de 3,10 à 3,20 dollars auparavant. Les revenus sont anticipés entre 70,5 et 72,5 milliards de dollars, à comparer à la fourchette précédente de 59,4 à 61,4 milliards de dollars. Wall Street vise respectivement 3,36 dollars et 63 milliards de dollars. Le vaccin contre le Covid devrait générer 26 milliards de dollars de revenus contre 15 milliards auparavant.

THOMSON REUTERS

Thomson Reuters a publié un bénéfice opérationnel au premier trimestre 2021 de 387 millions de dollars, soit, 10,13 dollars par action, en hausse de 34% sur un an. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'établit à 58 cents (+21%). Le chiffre d'affaires de la société d'information anglo-canadienne a progressé pour sa part de 4% à 1,58 milliards de dollars. Elle a également revu à la hausse ses prévisions et s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 5,5% (contre 4,5 à 5% précédemment).

UNDER ARMOUR

Under Armour a publié un bénéfice au premier trimestre 2021 de 77,8 millions de dollars soit 17 cents par action, après une perte de 590 millions de dollars, ou 1,30 euro, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort à 16 cents, soit quatre fois supérieur aux attentes du consensus FactSet. Les ventes de l'équipementier sportif ont également dépassé les attentes, s'établissant à 1,257 milliard de dollars (+35%) contre 1,131 milliard anticipé.

VMWARE

VMware annoncé la nomination d'Olivier Savornin au poste de Vice-Président et directeur général de VMware France. Il succède à Anthony Cirot. Au cours des 6 dernières années, Olivier Savornin a étendu le portefeuille réseaux et sécurité du spécialiste de la virtualisation et piloté le développement commercial de comptes globaux sur la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique.