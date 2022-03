Analyse AOF clôture Wall Street - Le conflit en Ukraine pèse toujours sur les marchés actions

(AOF) - Wall Street a clôturé dans le rouge vendredi, dans un contexte toujours marqué par le conflit en Ukraine. Les inquiétudes se sont focalisées sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui a été le théâtre de bombardements puis prise par l'armée russe. Selon l'AIEA, la sécurité des réacteurs de la centrale n'était cependant pas menacée. Au son de la cloche, le Dow Jones a reculé de 0,53% à 33 614,80 points et le Nasdaq Composite de -1,66% à 13 313,44 points. Sur une semaine, ces indices ont perdu respectivement 1,3% et 2,78%.

Le fabricant de semi-conducteurs et éditeur de logiciels d'infrastructure Broadcom (+3,01% à 595,99 dollars) a dévoilé des profits et des prévisions supérieurs aux projections. Au premier trimestre, clos fin janvier, le groupe a réalisé un bénéfice net de 2,472 milliards de dollars, soit 5,59 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,378 milliard de dollars, ou 3,05 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 8,39 dollars, soit 26 cents de mieux que le consensus.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, il y a eu 678 000 créations de postes dans le secteur non-agricole au cours du mois de février, selon les données officielles du gouvernement. Les marchés en attendaient 400 000, après 481 000 en janvier (révisé de 467 000). Le taux de chômage s'est établi à 3,8%, soit 0,1 point en-dessous des attentes, contre 4% le mois précédent.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Google, filiale d'Alphabet Inc, a déclaré qu'elle avait cessé de vendre de la publicité en ligne en Russie, une interdiction qui couvre la recherche sur Internet, YouTube et les partenaires d'édition extérieurs. "À la lumière des circonstances extraordinaires, nous mettons en pause les annonces Google en Russie", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. "La situation évolue rapidement, et nous continuerons à partager des mises à jour lorsque cela sera approprié."

Boeing

Boeing a annoncé jeudi un programme d’aide d’urgence d’un montant de 2 millions de dollars visant à soutenir les initiatives humanitaires en Ukraine. Cette aide est destinée aux organisations qui œuvrent pour apporter de la nourriture, de l’eau, des vêtements, des médicaments et des abris aux Ukrainiens déplacés, notamment à ceux qui cherchent refuge dans les pays voisins. Par ailleurs, Boeing s’engage à doubler les dons versés par ses employés au bénéfice des initiatives humanitaires en Ukraine dans le cadre de son programme caritatif.

Broadcom

Costco

Costco a réalisé un bénéfice de 2,92 dollars par action pour le compte du second trimestre de son exercice 2022, en hausse de 36%. Le consensus FactSet visait 2,76 dollars. Les ventes du distributeur sous format d'entrepôts ont progressé de 16% sur un an, à 51,9 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 51,53 milliards. A périmètre comparable, elles ont augmenté de 11,1%, hors carburant. En février, les ventes ont progressé de 10,6% en comparable sur un an, mais en retrait par rapport à décembre et janvier.

Gap

Gap a réalisé au dernier trimestre 2021 une perte de 2 cents par action, bien en-dessous du consensus FactSet qui anticipait une perte de 13 cents. Les ventes de l'enseigne de prêt-à-porter ont progressé de 2,3% à 4,53 milliards de dollars, contre des attentes de 4,49 milliards. A périmètre comparable, les ventes ont progressé de 3% sur un an comme sur deux, mais cela reste moins que le consensus qui visait +3,7%. Pour le nouvel exercice, gap vise un bénéfice de 1,85 à 2,05 dollars par action, alors que le consensus table sur 1,33 dollar.