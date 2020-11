Analyse AOF clôture Wall Street - La pandémie se rappelle aux mauvais souvenirs des investisseurs

(AOF) - Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en fin de séance. Même les valeurs technologiques ont lâché prise. Si la perspective d'un vaccin contre le Covid s'est rapprochée, les prochains mois s'annoncent difficiles, a prévenu le président de la Fed, Jerome Powell. La vague de Covid-19 ne cesse de grossir aux Etats-Unis et les responsables sont de plus en plus nombreux à prendre des mesures de restrictions, sans pour autant aller jusqu'à un confinement à l'européenne. Le Dow Jones a cédé 1,08% à 29 080,17 points tandis que le Nasdaq a abandonné 0,65% à 11 709,59 points.

Moderna a bondi de 6,51% à 87,81 dollars sur le Nasdaq. Quelques jours après le coup d'éclat de Pfizer, la biotech américaine n'entend pas abandonner le devant de la scéne au géant américain. D'autant qu'elle fait partie depuis plusieurs mois des mieux placées dans la course au vaccin. Elle a donc indiqué aujourd'hui disposer des données suffisantes pour procéder à une première analyse intermédiaire de l'essai clinique de phase III de son candidat-vaccin contre le Covid-19.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, 709 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 7 novembre, contre un consensus Reuters de 735 000 et après 757 000 (chiffre révisé de 751 000) la semaine précédente.

L'inflation était nulle en octobre aux Etats-Unis, à comparer avec +0,2% en septembre et un consensus de +0,1%. Elle augmente de 1,2% sur un an. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, elle est ressortie également nulle contre +0,2% pour septembre et le consensus. Elle est en progression de 1,6% en rythme annuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

MODERNA

BOEING

Boeing a relevé ses prévisions à 20 ans concernant la demande chinoise. Le géant aéronautique anticipe désormais une demande de 8 600 avions sur la période, représentant 1 400 milliards de dollars au prix catalogue, soit une hausse de 6,3 % par rapport aux précédentes prévisions. De leur côté, les services associés atteindrait 1 700 milliards de dollars. Si la pandémie de Covid-19 devrait peser sur la demande à court terme, Boeing anticipe un net redressement par la suite.