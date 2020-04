Analyse AOF clôture Wall Street - La nette hausse des cours du pétrole a soutenu les marchés actions américains

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert jeudi. Le début de séance a été mitigé suite à la publication d'une forte hausse des inscriptions hebdomadaires. Les indices ont finalement été portés par la forte hausse des cours du pétrole. Donald Trump a indiqué s'attendre à ce que l'Arabie saoudite et la Russie consentent à réduire leur production de pétrole de dix, voire de quinze millions de barils par jour. Au son de la cloche, l'indice Dow Jones a progressé de 2,24%% à 21 413,44 points et le Nasdaq Composite de 1,72% à 7 487,31 points.

C'est désormais officiel. Dans un contexte de crise du Covid-19, Boeing (-5,68% à 123,27 dollars) propose à ses employés un plan de départs volontaires. Les partants pourront bénéficier d'indemnités et d'avantages sociaux. C'est ce qu'a annoncé Dave Calhoun, le directeur général de Boeing, dans une lettre adressée aux employés. Les détails seront toutefois dévoilés dans les trois à quatre prochaines semaines. " Il est important que nous commencions à nous adapter à notre nouvelle réalité dès maintenant ", a déclaré Dave Calhoun.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes totales de véhicules au mois de mars 2020, publiées par Autodata corp. sont en forte baisse à 11,4 millions contre 17,04 millions en février. Il s'agit du plus bas niveau de ventes depuis le mois de juin 2010.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées par le département du travail, sont en forte hausse à 6,648 millions après les 3,283 millions de la semaine passée. Il s'agit d'un nouveau record d'inscriptions. Les analystes anticipaient 3,5 millions d'inscriptions.

La balance commerciale au mois de février 2020, publiée par le bureau d'analyses économiques, ressort à -39,9 milliards de dollars contre -45,5 milliards (révisés de -45,3 milliards) en janvier. Les analystes tablaient sur - 40 milliards de dollars.

Les commandes à l'industrie sont stables au mois de février 2020 contre une baisse de 0,5% au mois de janvier. Les économistes anticipaient une hausse de 0,2%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMAZON

Le simple entreposage par Amazon, dans le cadre de sa place de marché en ligne (Amazon-Marketplace), de produits portant atteinte à un droit de marque ne constitue pas une violation de ce droit, a conclu la Cour de justice de l'Union européenne. L'entreprise allemande Coty Germany, qui est titulaire d'une licence sur la marque de l'Union européenne Davidoff, reprochait à deux entreprises du groupe Amazon d'avoir porté atteinte à cette marque en entreposant et en expédiant des flacons de parfum " Davidoff Hot Water ".

BOEING

C'est désormais officiel. Dans un contexte de crise du Covid-19, Boeing propose à ses employés un plan de départs volontaires. C'est ce qu'a annoncé Dave Calhoun, le directeur général de Boeing, dans une lettre adressée aux employés. Les détails seront dévoilés dans les trois à quatre prochaines semaines. " Il faudra du temps pour que l'industrie aérospatiale se remette de la crise ", a indiqué le dirigeant.

EXXON / CHEVRON / SCHLUMBERGER / HALLIBURTON

Exxon, Chevron, mais aussi Schlumberger ou Halliburon devraient bénéficier à Wall Street du rebond du pétrole. A New York, le baril de WTI américain flambe de 10,6% à 22,47 dollars tandis que son homologue européen, le Brent de la mer du Nord, s'adjuge 11,5% à 27,34 dollars. Au-delà d'un rebond technique, l'or noir bénéficie de la spéculation concernant un éventuel compromis entre l'Opep et la Russie.

T-MOBILE

T-Mobile a annoncé, hier soir, avoir officiellement finalisé son rapprochement avec Sprint Corp. Par ailleurs, l'opérateur américain va refinancer cette acquisition sur le marché obligataire, qui selon Bloomberg, serait imminente. Il s'agirait alors de la plus importante émission obligataire depuis le début de l'année. L'opération devrait porter sur des obligations émises en dollar et en euro, pour des maturité allant de 5 à 40 ans.L'émission globale devrait être de 19 milliards de dollars (refinancement d'un prêt d'un an accordé par les banques).

WALGREENS BOOTS ALLIANCE

Walgreens Boots Alliance a dévoilé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et n'affiche qu'un pessimisme mesuré face à la crise du coronavirus. La chaîne de pharmacies a réalisé au titre de son deuxième trimestre un bénéfice net de 946 millions de dollars, ou 1,07 dollar par action, contre 1,16 milliard, ou 1,24 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,52 dollar, soit au dessus du consensus qui le donnait à 1,46 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,7% à 35,82 milliards, contre un consensus de 35,27 milliards.