Analyse AOF clôture Wall Street - La hausse du pétrole fait vaciller les indices

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en net repli. Les investisseurs restent ébranlés par la guerre en Ukraine. Les cours du pétrole flambent. Le baril de WTI américain a atteint130,5 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2008. Les cours de l'énergie flambent dans la perspective d'un boycott occidental du pétrole russe. Une telle décision pourrait susciter un choc pour les pris de l'or noir et du gaz, avec le risque de l'apparition d'une stagflation. Le Dow Jones a cédé 2,89% à 32 817,38 points. Le Nasdaq a perdu 3,62% à 12 830,96 points.

American Express a annoncé la suspension de ses activités en Russie et au Belarus, suivant l'exemple de Visa et Mastercard. Les cartes American Express émises dans le monde entier ne fonctionneront plus chez les commerçants ou aux guichets automatiques en Russie. De plus, les cartes émises localement en Russie par des banques russes ne fonctionneront plus en dehors du pays sur le réseau mondial American Express. La société de paiement a également suspendu toutes ses opérations commerciales en Biélorussie.

Bed Bath & Beyond (BBB) bondit de plus de 80% en pré-ouverture, porté par la montée au capital de Ryan Cohen, le directeur général de GameStop. L'homme d'affaires a pris une participation de 9,8% via sa société d'investissement RC Ventures LLC, faisant de lui l'un des cinq plus gros actionnaires de l'enseigne de magasins spécialisée dans l'équipement de la maison. Il invite également le groupe à se pencher sur de nouvelles stratégies d'entreprises, y compris sa mise en vente.

Capri Holdings a annoncé que Joshua Schulman, directeur général de Michael Kors, quittait la société. Capri, qui est également la société mère de Versace et Jimmy Choo, n'a donné aucune autre information sur ce changement de direction. John Idol, directeur général de Capri, restera dans la société et au conseil d'administration.

Netflix a annoncé dimanche la suspension de ses services en de streaming vidéo en Russie, dans le cadre des sanctions internationales à l'encontre de Moscou après l'invasion de l'Ukraine. Plus tôt la semaine passée, le plateforme avait suspendu tout futur projet ou acquisition. Elle était également sous la menace d'une suspension de la part des autorités russes après son refus de se plier à une nouvelle loi lui imposant de diffuser des chaînes réputées proches du pouvoir.

Uber a relevé ses objectifs du premier trimestre 2022. Le géant américain de la réservation de voiture avec chauffeurs (VTC) et de la livraison de repas à domicile vise désormais un Ebitda ajusté compris entre 130 et 150 millions de dollars, contre entre 100 et 130 millions de dollars précédemment. Uber explique que la demande s'est améliorée de manière significative en février, les trajets et les réservations brutes ayant atteint respectivement 90% et 95% de leur niveau pré-crise.