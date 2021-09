Analyse AOF clôture Wall Street - La hausse des taux bouscule les actions

Pfizer et BioNTech ont déposé auprès de la FDA une demande d'autorisation pour inoculer leur vaccin contre le Covid-19 aux enfants de cinq à 11 ans. Cette annonce était attendue après les résultats positifs du vaccin sur cette population. Pfizer et son partenaire français Valneva ont par ailleurs annoncé de nouveaux résultats positifs de phase 2, y compris des données après une dose de rappel, pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15.

Le titre de la société d'investissement Petershil Partners est en légère baisse à 340,90 pence pour sa première séance de cotation à Londres. Le prix d'introduction avait été fixé à 350 pence par action, soit une valeur totale d'environ 4 milliards de livres (4,65 milliards d'euros). Petershill avait été créée en 2007 pour acquérir des participations minoritaires dans des fonds de capital-investissement, des hedge funds et d'autres gestionnaires alternatifs. Petershill Partners a levé 547 millions de livres en vendant de nouvelles actions.

Les grandes manœuvres se poursuivent pour Ford dans l'électrique. Le constructeur américain et son partenaire sud-coréen SK vont investir 11,4 milliards de dollars (dont 7 milliards pour Ford seul) afin de construire trois usines de batteries et une unité d'assemblage aux Etats-Unis. Cela se traduira par la création d'environ 11 000 postes. L'unité d'assemblage sera dédiée aux versions électriques des pick-up de type " F ". D'ici 2030, Ford prévoit désormais que 40% à 50% de ses véhicules soient entièrement électriques, contre 40% précédemment.

L'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller, qui est censé témoigner de l'évolution des prix de l'immobilier résidentiel dans les 20 plus grandes agglomérations américaines, a bondi de 19,9% en juillet sur un an. Les économistes tablaient sur une telle hausse après 19,1% en juin.

Contre la tendance, Aurora Canabis a bondi de 6,66% à 6,81 dollars sur le Nasdaq après la publication de résultats trimestriels en amélioration. Certes, les indicateurs restent au rouge. La société canadienne, leader mondial de l'industrie du cannabis, est toujours en perte et les ventes ont poursuivi leur déclin. Mais sa réorganisation stratégique semble commencer à porter ses fruits. Pénalisé l'an dernier par des investissements massifs dans la promotion du cannabis récréatif, le groupe a mis depuis peu l'accent sur le cannabis médical, plus rentable.

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en net repli. Les valeurs technologiques ont été particulièrement malmenées en raison de la hausse du rendement du Bon du Trésor américain à dix ans qui a atteint 1,534%, soit son plus haut niveau depuis juin dernier. Les investisseurs s'inquiètent du haut niveau de l'inflation. Dans l'après-midi, les déclarations rassurantes de Christine Lagarde puis de Jerome Powell, réaffirmant le caractère transitoire de la hausse des prix, n'ont eu aucun effet. Le Dow Jones a cédé 1,63% à 34 299,99 points et le Nasdaq, 2,83% à 14 546,68 points.

