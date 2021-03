Analyse AOF clôture Wall Street - La hausse des rendements entraîne les indices dans le rouge

(AOF) - Mardi, Wall Street a clôturé dans le rouge alors que les taux longs remontent. Le 10 ans américain a progressé ainsi de plus de 3,5 points de base à 1,776%, soit son plus haut niveau depuis 14 mois. Les investisseurs anticipent une accélération de l'inflation dans le sillage du plan de relance massif adopté aux Etats-Unis et du plan à venir dans les infrastructures. Dans ce contexte, la forte hausse de la confiance des consommateurs n'est pas parvenue à renverser la tendance. Le Dow Jones a cédé 0,31% à 33 066,96 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,11% à 13 045,39 points.

Si les valeurs technologiques ont reculé aux Etats-Unis, Paypal a progressé de 0,37% à 236,54 dollars grâce à sa dernière initiative dans les crypto-monnaies. Le spécialiste des paiements a annoncé le lancement de Checkout with Crypto, qui permettra à ses clients américains détenant des crypto-monnaies de s'en servir pour régler leurs achats. Ce dernier développement témoigne de l'institutionnalisation croissante des crypto-monnaies. Quelques jours plus tôt, Tesla avait ainsi indiqué qu'il acceptait le bitcoin comme moyen de paiement de ses voitures aux Etats-Unis.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 109,7 en mars 2021, se révélant nettement supérieure aux prévisions du consensus Briefing.com (97). L'indicateur s'établissait à 90,4 en février (chiffre révisé de 91,3).

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus importantes agglomérations américaines a progressé de 11% en janvier 2021 en rythme annuel. En décembre 2020, l'indice avait augmenté de 10,2% (chiffre révisé de +10,1%). Le consensus Briefing.com s'élevait à +11% pour janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AIRBNB

Exane BNP Paribas a relevé son objectif de cours de 148 à 155 dollars sur le titre Airnbnb, tout en maintenant son opinion Neutre.

BIONTECH

BioNTech s'attend à percevoir 11,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires lié aux contrats de ventes de vaccins contre le Covid-19 conclus en partenariat avec Pfizer. Dans son communiqué de résultats, la biotech allemande révèle avoir empoché 317,4 millions de dollars grâce au vaccin en 2020. Les analystes tablaient sur 538,8 millions et visent 3,8 milliards pour 2021 et 3,7 milliards pour 2022. BioNTech et Pfizer ont par ailleurs prévu de relever leur capacité de production afin de produire 2,5 milliards de doses d'ici la fin de l'année, contre 2 milliards de doses prévues jusque là.

GAMESTOP

GameStop a annoncé la nomination d'Elliott Wilke au poste de Chief Growth Officer. La date d'entrée en fonction a été fixée au 5 avril 2021. Elliott Wilke apporte à GameStop près de vingt ans d'expérience dans le domaine de la stratégie de marque, des biens de consommation et du commerce électronique. Il vient d'Amazon, où il a passé les sept dernières années à occuper divers postes de direction dans des segments tels que Amazon Fresh, Prime Pantry et Worldwide Private Brands.

PAYPAL

PayPal Holdings a annoncé le lancement de Checkout with Crypto : ses clients détenant des crypto-monnaies aux États-Unis pourront choisir de régler leurs achats avec des crypto-monnaies de manière transparente avec PayPal. Les clients qui utilisent Checkout with Crypto peuvent régler leurs achats en convertissant leurs avoirs en crypto-monnaies en monnaie fiduciaire au moment du règlement, avec une certitude de valeur et sans frais de transaction supplémentaires.

TESLA

Elon Musk, le directeur général de Tesla, a prévenu sur Twitter qu'une pénurie de cellules de batteries pourrait entraver la capacité du groupe à augmenter la production de son camion, le Tesla Semi.

T-MOBILE-ALPHABET (Google)

T-Mobile a signé un partenariat pluriannuel avec Google, effectif plus tard dans l'année, concernant un large "éventail d'expériences client". L'opérateur mobile souhaite notamment faire de Messages by Google la solution de messagerie par défaut pour ses millions de clients équipés de smartphones Android, de promouvoir les appareils Pixel et Android et de leurs possibilités sur le réseau 5G, d'exploiter Google One comme solution préférée de sauvegarde du téléphone et de stockage sur le cloud, ou encore de faire de YouTube TV sa solution TV haut de gamme.