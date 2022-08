Analyse AOF clôture Wall Street - La géopolitique et les taux longs déstabilisent les indices

(AOF) - Les marchés américains ont fini en repli en raison des tensions diplomatiques sino-américaines provoquées par la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Des commentaires de plusieurs membres de la Fed ont également contribué à la baisse des indices, signalant notamment qu'elle en avait loin d'avoir fini avec la lutte contre l'inflation. En conséquence, le rendement du taux à 10 ans a flambé de 18 points de base à 2,75%, un mouvement d'une ampleur rarement vue. Le Dow Jones a clôturé en repli de 1,23% à 32 396,17 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,16% à 12 348,76 points.

Au deuxième trimestre, le fabricant de voitures de luxe Ferrari (-1,09% à 211,04 dollars) a réalisé un bénéfice net de 251 millions d'euros (+22%), soit un bénéfice par action dilué de 1,36 euro, soit 7 cents de plus que le consensus de 1,29 euro. Le chiffre d'affaires a bondi de 24,9% à 1,29 milliard d'euros, contre une estimation consensuelle de 1,24 milliard d'euros. Le constructeur a livré au total 3455 véhicules sur la période, soit 28,7% de plus que l'an passé à la même époque. Les marges d'Ebitda (34,6%) et d'Ebit (25%) sont en ligne avec ses objectifs annuels.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Caterpillar

Caterpillar a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, mais des ventes décevantes. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net de 1,67 milliard de dollars, représentant 3,13 dollars par action, contre un profit de 1,41 milliard de dollars, soit 2,56 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 3,18 dollars, dépassant le consensus s'élevant à 3,01 dollars.

Devon Energy

La flambée des prix de l'énergie fait le jeu des producteurs de pétrole de schiste comme Devon Energy qui a publié le 1er août un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, soit 2,93 dollars par action diluée, au deuxième trimestre de 2022. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,59 dollars, à comparer avec un consensus de 2,32 dollars. Néanmoins, son titre s'inscrivait en léger repli dans les cotations d'avant Bourse.

DuPont

Si le groupe chimique DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu, les investisseurs retiennent surtout la réduction de certains objectifs 2022. Au deuxième trimestre, le bénéfice net, part du groupe, a atteint 787 millions de dollars, soit 1,55 dollar par titre contre un bénéfice net de 478 millions de dollars ou 90 cents par action, un auparavant. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 88 cents, soit 13 cents de mieux que les attentes.

Pinterest

Pinterest, la société de planches à épingles à photos, dispose d'un nouvel actionnaire principal. Il s'agit d'Elliott Investment Management. Cette annonce stratégique intervient alors que le groupe a publié des résultats inférieurs aux attentes de marché. Pinterest a dévoilé une perte au deuxième trimestre de 43 millions de dollars et 7 cents par titre, pour des revenus de 666 millions de dollars (+9%). Le leader du scrapbooking en ligne a dégagé un BPA ajusté de 11 cents, contre 25 cents un an avant et 18 cents de consensus.

Uber

Le géant américain de la réservation de voiture avec chauffeurs (VTC) et de la livraison de repas à domicile, Uber, est attendu en forte hausse après avoir dévoilé un free cash flow de 382 millions de dollars au deuxième trimestre, bien supérieur aux attentes (263,2 millions de dollars) et en amélioration de 780 millions de dollars sur un an. Il affiche une perte nette de 2,6 milliards de dollars contre un bénéfice net de 1,15 milliard de dollars, un an auparavant. Les revenus ont bondi de 105% à 8,1 milliards de dollars.

