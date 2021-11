Analyse AOF clôture Wall Street - La Fed rassure

En version définitive, l'indice PMI des services d'IHS Markit ressort en octobre à 58,7 contre une estimation "flash" de 58,2 et après 54,9 en septembre. L'indice composite, qui agrège activité dans les services et l'industrie, s'établit à 57,6 contre une estimation "flash" de 57,3 après 55 en septembre.

Lyft a bondi de 8,19% à 49,03 dollars, dans le sillage de résultats supérieurs aux attentes lors du troisième trimestre 2021. Dans un contexte de retour à la normale progressif sur le plan sanitaire, les clients du groupe américain de VTC- et ses chauffeurs- reprennent leurs habitudes. Le concurrent d’Uber a ainsi dégagé un bénéfice net ajusté de 5 cents par action entre juillet et septembre, alors que le consensus tablait sur une perte de 3 cents par action.

(AOF) - Les marchés actions américains ont signé de nouveaux records après la Fed. Sans surprise, la Réserve Fédérale a maintenu ses taux inchangés. Surtout, elle a validé les anticipations en annonçant le début du "tapering", soit la réduction progressive de ses rachats d'actifs, dès ce mois-ci. La banque centrale a par ailleurs tenté de convaincre une nouvelle fois les opérateurs sur le caractère "transitoire" de l'inflation. Dans ce cadre, elle a repoussé le scénario d'une éventuelle prochaine hausse des taux. Le Dow Jones a gagné 0,29% à 36 157,58 points et le Nasdaq, 1,04% à 15 811,58 points.

