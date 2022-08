Analyse AOF clôture Wall Street - La distribution en soutien des indices

(AOF) - Les marchés américains ont affiché une nouvelle progression, soutenus par le secteur de la distribution. Aussi bien Walmart que Home Depot ont dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Ces publications ont d’autant plus été remarquées que la consommation des ménages représente les deux tiers du PIB américain. D’un point de vue technique, la hausse du S&P 500 (+0,19% à 4 305,20 points) a trouvé sur son chemin la moyenne mobile à 200 jours. L’indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,71% à 34 152,01 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,19% à 13 102,55 points.

Trois semaines après son avertissement sur ses résultats annuels, Walmart s’offre un rétropédalage partiel à la faveur d’un deuxième trimestre meilleur que prévu. Sur l’exercice 2023, le géant américain de la distribution anticipe désormais un résultat opérationnel ajusté en baisse de 9% à 11% contre une prévision de -11% à -13% en fin juillet et de -1% en mai. Les investisseurs saluent ce moindre pessimisme en plaçant le titre en pole position de l’indice Dow Jones : +5,11% à 139,37 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, la production industrielle s'est redressée de 0,6% en juillet. Les économistes tablaient sur +0,3% après - 0,2% en juin. Le taux d'utilisation des capacités de production a atteint en juillet 80,3% contre un consensus de 80,1%, après 79,9% en juin.

Aux Etats-Unis, 1,446 million de mises en chantier ont été comptabilisées en juillet 2022 en rythme annuel. Le consensus Briefing.com tablait sur 1,54 million, après 1,599 million en juin (chiffre révisé de 1,559 million). Par ailleurs, 1,674 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet 2022 en rythme annuel. Le consensus visait 1,647 million, après 1,696 million en juin (chiffre révisé de 1,685 million).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Disney

L'investisseur activiste Third Point LLC de Dan Loeb a pris une nouvelle participation dans Disney et appelle la société de médias à acheter le reste de Hulu, à explorer la possibilité de se séparer d'ESPN et à renouveler son conseil d'administration, rapporte le Wall Street Journal. La nouvelle participation de Third Point représente moins de 1% des actions de Disney en circulation et est évaluée aujourd'hui à environ 1 milliard de dollars, selon une personne connaissant bien le dossier.

Home Depot

Au deuxième trimestre clos au 31 juillet 2022, le géant américain des magasins de bricolage et d'aménagement Home Depot (+3,95% à 327,04 dollars) a réalisé un bénéfice net de 5,2 milliards de dollars, soit 5,05 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 4,8 milliards de dollars, soit 4,53 dollars par action diluée, pour la même période de l'exercice 2021, ce qui représente une augmentation de 11,5 % du bénéfice dilué par action. Le consensus FactSet qui tablait pour le deuxième trimestre 2022 sur un bénéfice par action de 4,95 dollars est donc battu.

Merck

Merck (- 0,01% à 90,59 dollars) et Orna Therapeutics, une société de biotechnologie active dans le domaine des thérapies à base d'ARN circulaire (oRNA), ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration pour découvrir, développer et commercialiser plusieurs programmes, y compris des vaccins et des thérapies dans les domaines des maladies infectieuses et de l'oncologie. L'accord de coopération conclu dans le domaine des technologies ARN prévoit un investissement initial de 250 millions de dollars et des versements ultérieurs conditionnels susceptibles d'atteindre 3,5 milliards.