Analyse AOF clôture Wall Street - La baisse des taux en soutien

Anticipant une récession, Lyft, le groupe américain de VTC rival de Uber, a pris la décision de geler les embauches aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année. Les craintes d'une récession économique dans le pays deviennent plus prégnantes outre-Atlantique. Selon siliconangle.com, l'entreprise, qui a supprimé 60 emplois dans sa division de location en juillet, doit faire face à des dépenses croissantes dans un contexte d'inflation exponentielle, la plus élevée depuis 40 ans.

Apple aurait abandonné son projet d'augmenter sa production d'iPhone 14 cette année après avoir constaté que la hausse attendue de la demande ne s'était pas matérialisée, ont affirmé à Bloomberg des sources proches du dossier. Apple devrait finalement produire 90 millions d'iPhone 14 au second semestre, comme anticipé, après avoir envisagé d'augmenter sa production jusqu'à 6 millions d'appareils.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut avaient baissé de 0,2 million de barils à 430,6 millions, la semaine dernière. Les spécialistes prévoyaient en moyenne une hausse de 0,44 million de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 2,4 millions de barils, tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 2,9 millions de barils. Le consensus anticipait respectivement une baisse de 709 000 barils et une hausse de 69 000 barils.

A Wall Street, Apple a cédé 1,27% à 149,84 dollars. Le groupe technologique américain aurait abandonné son projet d’augmenter sa production d’iPhone 14 cette année, après avoir constaté que la hausse attendue de la demande ne s’était pas matérialisée, ont affirmé à Bloomberg des sources proches du dossier. Cette information pèse sur les actions des sous-traitants de la firme à la pomme. STMicroelectronics (- 2,64% à 33,62 euros) enregistre ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40.

