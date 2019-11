Analyse AOF clôture Wall Street - L'optimisme reste de mise

Applied Materials (+8,65% à 62,06 dollars) a dominé facilement l'indice S&P 500, l'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs ayant présenté des résultats et perspectives meilleurs qu'attendu. Plusieurs brokers ont relevé leur objectif de cours dans la foulée de cette publication. Positifs sur la valeur, JPMorgan a rehaussé le sien de 55 dollars à 72 dollars et Credit Suisse a porté le sien à 70 dollars.

(AOF) - Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression, l'espoir d'une fin heureuse pour les négociations commerciales avec Pékin ayant été ravivé. Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, a en effet déclaré que les deux pays étaient proches d'un accord. Ce n'est pas la première fois que les deux parties sont proches d'un accord, mais les investisseurs apprécient toujours. Les données économiques décevantes dans le secteur industriel passent au second plan. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,8% à 28 004,89 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,73% à 8 540,83 points.

