Analyse AOF clôture Wall Street - L'indécision prédomine

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé proches de l'équilibre. Fermés vendredi, ils ont réagi au rapport sur l'emploi de mars, marqué par des créations de postes solides : 236 000. Les taux longs ont progressé, avec un rendement du 10 ans à 3,42%. Les investisseurs attendent désormais la publication des chiffres de l'inflation pour mars, mercredi. La fin de semaine sera marquée par le début de la saison des résultats, avec en particulier les banques. L'indice Dow Jones a gagné 0,30% à 33 586,52 points tandis que le Nasdaq Composite s'est effrité de 0,03% à 12 084,36 points.

Les ventes de Mac ont chuté de 40,5% au premier trimestre, à 4,1 millions d'unités, selon une estimation préliminaire du bureau d'études IDC. Il s'agit de leur plus forte baisse depuis le dernier trimestre 2000, selon Bloomberg. en Bourse, Apple a reculé de 1,60% à 162,03 dollars. Les livraisons de PC ont reculé de 29% à 56,9 millions d'unités sur les trois premiers mois de 2023. " En dépit d'importantes baisses de prix, les distributeurs et les fabricants de PC peuvent s'attendre à ce que le niveau des stocks demeurent élevé jusqu'au milieu de l'année et potentiellement au troisième trimestre ", a prévenu IDC.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,1% en février alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 0,2% après un repli de 0,3% en janvier.