Analyse AOF clôture Wall Street - L'espoir d'un plan de relance en soutien

(AOF) - En baisse une partie de la séance en raison des craintes liées à la Covid- 19, les marchés actions américains ont finalement basculé dans le vert. Les investisseurs ont été rassurés par l'annonce du leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer selon laquelle le leader de la majorité, Mitch McConnell, était d'accord pour reprendre les discussions sur la relance. Au chapitre des valeurs, L Brand (Victoria' Secret) a bondi après des résultats solides. Macy's a grimpé sur des comptes moins dégradés que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,15% à 29 483,23 pts, le Nasdaq, 0,87% à 11 904,71 pts.

Après une ouverture en nette baisse, le titre Macy's a finalement clôturé en hausse de 2,06% à 9,175 dollars. La chaîne de grands magasins a publié jeudi matin des résultats trimestriels dégradés par la pandémie de covid-19, mais néanmoins bien supérieurs aux attentes des analystes et en amélioration par rapport au second trimestre 2020. Ainsi la perte par action ajustée est ressorti à 19 cents au troisième trimestre, là où le consensus FactSet tablait sur 89 cents.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des indicateurs avancés a progressé de 0,7% en octobre, en ligne avec les attentes.

Les ventes de logements anciens se sont élevées à 6,85 millions en rythme annuel, dépassant les attentes : 6,45 millions.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à a reculé de 6 points à 26,3 en novembre, ressortant au-delà des attentes : 22.

742 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 14 novembre, à comparer avec un consensus de 707 000 et 709 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 702 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ASTRAZENECA

Le potentiel vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford produit une réponse immunitaire robuste chez les adultes âgés, selon les données des essais à mi-parcours. Publiés aujourd'hui dans la revue Lancet, ces résultats montrent que les groupe d'âge les plus exposés au risque de décès ou de maladie grave lié au Covid pouvaient être capables de développer une immunité. L'étude de phase 2, qui porte sur 560 adultes, révèle que les adultes âgés de 56 à 69 ans et de plus de 70 ans avaient la même réponse immunitaire que ceux âgés de 18 à 55 ans. L'étude de phase 3 est en cours.

L BRANDS

L Brands, la maison mère de la mythique marque Victoria's Secret, a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte demande pour ses lingeries. Le groupe a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 330,6 millions de dollars, ou 1,17 dollar par action, contre une perte de 252 millions, ou -91 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,13 dollar. Les analystes tablaient sur 12 cents. Le chiffre d'affaires est passé de 2,68 à 3,06 milliards contre un consensus de 2,68. Les ventes à surface comparable ont bondi de 28%.

MACY'S

Les magasins Macy's ont enregistré une perte de 91 millions de dollars au troisième trimestre 2020, soit une perte de 21 cents par action, contre un bénéfice de 2 millions, ou 1 cent par action, un an plus tôt à la même époque. En données ajustées, la perte par action reste toutefois bien moindre que celle anticipée par le consensus FacSet, à 19 cents contre 83 attendus. Les ventes ont elles aussi fait mieux que prévu à 3,99 milliards de dollars (consensus à 3,91 milliards). Elles ont reculé de 21% en comparable, alors que le e-commerce a bondi de 27%.

NASDAQ

L'opérateur boursier Nasdaq a annoncé le rachat de l'éditeur de logiciels de prévention des délits financiers Verafin pour 2,75 milliards de dollars en numéraire. Cette opération aura un impact positif sur le bénéfice par action à partie de 2022. Verafin a connu un taux de croissance annuel d'environ 30 % au cours des trois dernières années et prévoit de réaliser plus de 140 millions de dollars de revenus en 2021. Il donc été racheté sur la base d'un multiple implicite d'environ 19,5 fois ses revenus, conformément aux sociétés SaaS à forte croissance.

NVIDIA

Nvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques a vu son bénéfice net progresser de 49% à 1,336 milliard de dollars, soit 2,12 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,91 dollars, soit 34 cents de mieux que le consensus FactSet. Les revenus ont bondi de 57% à 4,73 milliards de dollars, dépassant les attentes : 4,41 milliards de dollars.