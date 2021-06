Analyse AOF clôture Wall Street - James Bullard sème le trouble

(AOF) - Wall Street a clôturé vendredi en net repli. Alors que les investisseurs tâchaient de repartir de l'avant, un membre de la Fed (James Bullard) a refroidi leurs ardeurs en estimant qu'une hausse des taux directeurs de la Fed pourrait intervenir dès la fin 2022 en raison de l'accélération de l'inflation. Au chapitre des valeurs, Adobe a sorti son épingle du jeu grâce à ses résultats du deuxième trimestre. Côté statistiques, l'agenda est resté vierge. Le Dow Jones a perdu 1,58% à 33 290,08 points (-3,45% sur la semaine) et le Nasdaq, -0,92% à 14 030,38 points (-0,32% sur la semaine).

Au sein d'un marché américain en repli, l'action Adobe (+2,58% à 565,59 dollars) a affiché l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500. L'éditeur de logiciels d'édition Adobe a une nouvelle fois présenté des résultats trimestriels et des perspectives meilleurs que prévu. Cette publication de qualité a conduit plusieurs brokers à relever leur objectif. Positifs sur la valeur, JPMorgan a porté le sien de 595 dollars à 660 dollars et UBS, de 577 dollars à 625 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucun indicateur n'était attendu/

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CHEVRON/OCCIDENTAL PETROLEUM

Les majors pétrolières qui exploitent des champs sous-marins dans le golfe du Mexique sont dans l'urgence. Ainsi Chevron et Occidental Petroleum ont évacué hier du personnel de leurs installations du golfe de Mexique à l'approche d'une tempête tropicale. BP et Shell, pour leur part, continuent de surveiller la situation.