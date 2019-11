Analyse AOF clôture Wall Street - Hausse grâce au commerce

Tesla a dévoilé jeudi soir son premier pick-up électrique. Ce « Cybertruck » a des allures de véhicule blindé futuriste. Il permet au constructeur américain d'étoffer sa gamme et de s'attaquer à un segment de marché très rentable aux Etats-Unis. Le « Cybertruck » sera commercialisé à partir de 39 900 dollars. La production devrait débuter fin 2021.

Gap a dévoilé un troisième trimestre supérieur aux attentes. Sur les trois derniers mois, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté de 0,53 dollar par action, surpassant les attentes de 0,51 dollar par action. Un an plus tôt, le bénéfice par action était de 0,69 dollar. Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 4 milliards contre 4,09 milliards au troisième trimestre 2018. Les analystes tablaient sur 3,95 milliards de dollars.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est finalement ressorti à 96,8 en novembre 2019, selon une estimation définitive, contre 95,7 lors d'une précédente estimation et 95,5 octobre.

Les investisseurs n'ont pas été séduit par le premier pick-up électrique dévoilé jeudi par Tesla. Le titre du constructeur américain a perdu ainsi 6,14 % à 333,04 dollars sur la place de New York. Le "Cybertruck" a des allures de véhicule rétro-futuriste, tout droit sorti de l'univers de Blade Runner. Il permet au constructeur américain d'étoffer sa gamme et de s'attaquer à un segment de marché très rentable aux Etats-Unis. Un petit incident a toutefois émaillé la cérémonie de présentation. Censées être blindées, les vitres se sont largement fissurées lors d'un lancer de bille en métal.

(AOF) - Les marchés américains ont terminé en hausse vendredi. En cette fin de semaine, le dossier commercial sino-américaine est resté sur la table. Les investisseurs veulent croire en un accord, mais attendent du concret. Donald Trump a notamment déclaré que les Etats-Unis et la Chine en étaient « potentiellement très proches ». Côté statistiques, la confiance des consommateurs s'améliore en novembre. Côté valeurs, le premier pick-up électrique dévoilé par Tesla n'a pas convaincu. Le Dow Jones a gagné 0,39% à 27 875,62 points. Le Nasdaq a progressé de 0,16% à 8 519,88 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.