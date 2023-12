Analyse AOF clôture Wall Street - Hausse des indices après le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note positive. La statistique la plus importante de cette semaine a été dévoilée : le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis a surpris par sa vigueur. Hors secteur agricole, 199000 nouveaux emplois ont été créés en novembre contre 150000 en octobre. Coté valeurs, Broadcom a fini dans le vert au lendemain d’une publication trimestrielle mitigée. Le Dow Jones a progressé de 0,36% à 36247, 87 points tandis que le Nasdaq a glané 0,45% à 14403,97 points.

Broadcom a gagné 2,39% à 944,30 dollars au lendemain d'une publication trimestrielle mitigée. Si les profits du groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels ont dépassé les attentes, les revenus sont ressortis un peu courts. "Les revenus tirés des semi-conducteurs utilisés dans les systèmes dédiés à l'intelligence artificielle représentent désormais 15% des ventes totales de puces de l'entreprise, et cette part passera à plus de 25% au cours de l'exercice 2024", a indiqué le PDG, Hock Tan lors de la conférence téléphonique avec les analystes.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, hors secteur agricole, 199000 nouveaux emplois ont été créés en novembre contre 150000 en octobre. Le consensus Reuters tablait sur une hausse des créations d'emploi à 180000. De son côté, le taux de chômage s'est établi à 3,7% outre-Atlantique, après un consensus de 3,9% et 3,9% en octobre. Le salaire horaire moyen a progressé de 4% en rythme annuel, en ligne avec les attentes.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 69,4 en décembre contre un consensus de 62 et 61,3 en novembre.

Les valeurs à suivre

Broadcom

Broadcom est attendu proche de l'équilibre en raison du ralentissement de revenus décevants. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 3,52 milliards de dollars, soit 8,25 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 3,36 milliards de dollars, ou 7,83 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 11,06 dollars, à comparer au consensus de 10,98 dollars. Les ventes de Broadcom ont, elles, progressé de 4% à 9,295 milliards de dollars alors que le marché visait 9,41 milliards.

Levi Strauss

Levi Strauss a annoncé le départ de son directeur général, Chip Bergh. Ce dernier quittera la société à compter d'avril après plus de dix ans à la tête du fabricant de jeans. Il sera remplacé par Michelle Gass, l'actuelle présidente du groupe dès le 29 janvier.

Lululemon

Lululemon, géant canadien des vêtements de yoga, est attendu en repli de plus de 3% en avant-Bourse. Le groupe a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours sur fond de réduction des dépenses des consommateurs. Pour le trimestre clos en octobre, les revenus progressent de 19% en glissement annuel, à 2,2 milliards de dollars, comparé à un consensus de 2,19 milliards. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 2,53 dollars, contre 2 dollars un an avant et 2,3 dollars de consensus.

Pfizer

Pfizer annonce aujourd'hui que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché conditionnelle à son produit Elrexfio (elranatamab), une immunothérapie ciblée pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple récidivant et réfractaire (MMRR) qui ont reçu au moins trois traitements antérieurs. "Plus de 50 000 Européens reçoivent un diagnostic de myélome multiple chaque année et, trop souvent, ils sont confrontés à des rechutes et à une résistance au traitement", a déclaré Chris Boshoff, directeur de la R&D en oncologie.