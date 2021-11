Analyse AOF clôture Wall Street - Hausse dans le calme, Tesla pénalisé par Elon Musk

(AOF) - Lundi, Wall Street a clôturé en légère hausse pour signer de nouveaux records. En l'absence d'indicateurs économiques majeurs, les investisseurs ont salué l'adoption définitive du plan de 1 000 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures de Joe Biden. Au chapitre des valeurs, le secteur des mines et des métaux de base a profité de cette annonce. De son côté, le titre Tesla a abandonné près de 5%, pénalisé par la perspective de la cession par Elon Musk de 10% du capital. Le Dow Jones a gagné 0,29% à 36 432,22 points. Le Nasdaq a grappillé 0,07% à 15 982,36 points.

Tesla a cédé 4,84% à 1162,94 dollars dans le sillage de la nouvelle facétie de son directeur général. Elon Musk a soumis au vote samedi dernier, sur son compte Twitter, la proposition de vendre 10% de sa participation dans le constructeur de véhicules électriques. Sur les 3,5 millions de votants, une majorité de 58% a répondu par l’affirmative. « Je respecterai les résultats de ce sondage, quel que soit le résultat », avait indiqué Elon Musk. Reste à savoir quelles seront les modalités d’une éventuelle cession d’actions.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique n'a été publiée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats en forte baisse au troisième trimestre et plus faible que prévu. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 10,34 milliards de dollars, ou 6 882 dollars par action, contre un bénéfice net de 30,14 milliards de dollars, soit 18 994 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

Boeing

Des actionnaires de Boeing ont conclu un accord avec des administrateurs de l'avionneur prévoyant le versement à la société d'une indemnité de 237,5 millions de dollars. Ces administrateurs étaient accusés de négligence suite aux deux catastrophes aériennes du 737 MAX en 2018 et 2019. L'accord, qui été rendu public vendredi, doit encore être validé par un juge.

Coty

Coty a publié un bénéfice ajusté de 8 cents par action au premier trimestre de son exercice 2022 (à fin septembre), après une perte de 1 cent l'an passé à la même époque. Le consensus FactSet tablait sur 2 cents par action. Le chiffre d'affaires du fabricant de cosmétiques a atteint 1,37 milliard de dollars, en hausse de 22%, dépassant ainsi les attentes (1,14 milliard). Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Coty s'attend à un BPA de 19 à 23 cents, soit supérieures au consensus, et table désormais sur une croissance de 10% à 15% ("low-to-mid teens"), contre environ 10% auparavant.

Tesla

Elon Musk, le directeur général de Tesla, a soumis au vote samedi sur Twitter la proposition de vendre 10% de sa participation dans le constructeur de véhicules électriques. 58% des gens ont répondu par l’affirmative. « J’étais prêt à accepter le résultat quel qu’il soit », a indiqué Elon Musk, qui n’a toutefois pas précisé les modalités et la calendrier d’une éventuelle cession d’actions. Selon les calculs de Reuters, cette vente permettrait de dégager près de 21 milliards de dollars au cours de clôture de vendredi dernier.