Analyse AOF clôture Wall Street - Gains modestes vendredi, mais recul hebdomadaire

(AOF) - Les indices américains ont légèrement reculé. Sous pression ces derniers jours en raison de restrictions en Chine, Apple a affiché de modestes gains, de même que les valeurs technologiques. Elles avaient souffert ces dernières séances de la tension sur les taux longs à la suite de plusieurs statistiques américaines meilleures que prévu. Les taux longs se sont stabilisés. L'indice Dow Jones a gagné 0,22% à 34 576,59 points tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,09% à 13 761,63 points. Ils ont respectivement perdu 1,29% et 1,93% sur la semaine.

L'action Smith & Wesson a flambé de près de 11% à 11,65 dollars, soutenue par une activité trimestrielle florissante. Au premier trimestre, clos fin juillet, les revenus du fabricant d'armes américain se sont envolés de 35,4% à 114,2 millions de dollars. Le groupe a généré un bénéfice net de 3,1 millions de dollars, soit 7 cents par action, contre respectivement 3,3 millions de dollars et 7 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 13 cents. Ses profits ont souffert des vents contraires de la baisse saisonnière des volumes de production et de l'inflation.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont diminué plus que prévu en juillet : - 0,2%. Ils étaient attendus en baisse de 0,1% après un repli de 0,5% en juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eli Lilly

Le Mounjaro, le médicament contre le diabète d'Eli Lilly, a reçu le soutien de l'organisme britannique chargé de contrôler le rapport coût-efficacité des produits de santé. Le Nice (National Institute for Health and Care Excellence) a déclaré qu'il serait une bonne option pour les patients souffrant d'un diabète de type 2 mal contrôlé, et que 180 000 personnes pourraient bénéficier de ce nouveau traitement. Le médicament, également connu sous le nom de tirzepatide, a également attiré l’intérêt des autorités en raison de son potentiel dans le traitement de l'obésité.

Gamestop

Gamestop cédait 2,9% en avant-Bourse après un article du Wall Street Journal selon lequel la SEC, le gendarme boursier américain, enquête sur le président du distributeur de jeux vidéo américain, le milliardaire Royan Cohen, concernant la détention et la vente surprise d'actions de Bled Bath & Rebond, selon un rapport du Wall Street Journal.

Smith & Wesson

