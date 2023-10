Analyse AOF clôture Wall Street - Forte hausse du rendement du 10 ans et chute d'Alphabet

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini dans le rouge dans un contexte dominé par les inquiétudes à propos de la guerre au Moyen-Orient et les résultats des entreprises. Le taux à 10 ans américain a gagné près de 14 points de base à 4,96% et les cours du pétrole, près de 2%. Coté valeurs, Alphabet a décroché après avoir déçu sur le front des services cloud, tandis que Microsoft a terminé à la deuxième place du Dow Jones pour ses bonnes performances sur ce même marché. Le Dow Jones a cédé 0,32% à 33 035,93 points et le Nasdaq a reculé de 2,43% à 12 821,22 points.

Microsoft et Alphabet, société-mère de Google, évoluent aux antipodes l'un de l'autre à Wall Street au lendemain de la publication de leurs comptes trimestriels. Le premier a gagné 3,07% à 340,57 dollars, prenant la deuxième place de l’indice Dow Jones tandis que le second a chuté de 9,66% à 126,67 dollars, fermant ainsi la marche du S&P 500. Si Microsoft a dévoilé une croissance plus forte que prévu d’Azure (cloud commercial), le ralentissement de l'activité cloud d’Alphabet s'est avéré plus important qu’anticipé.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 759 000 unités en septembre en rythme annuel, contre un consensus de 680 000 et 676 000 en août.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 1,371 million de barils la semaine passée à 421,1 millions de barils, après une diminution de 4,491 millions de barils la semaine précédente, alors le consensus prévoyait une progression de 0,239 million de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, augmenté de 0,156 million de barils contre une baisse attendue de 0,897 million. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 1,686 millions de barils contre une baisse de 1,168 million anticipé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, a présenté hier des résultats supérieurs aux attentes, mais sa performance dans le cloud a déçu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet a enregistré un bénéfice net de 19,69 milliards de dollars, soit 1,55 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 13,91 milliards de dollars, soit 1,06 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus Bloomberg était moins optimiste à 1,45 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 17,135 à 21,34 milliards de dollars.

Hilton

Hilton est attendu à l'équilibre en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des résultats trimestriels en ligne avec les prévisions, avec un bénéfice par action ajusté à 1,67 dollar conforme au consensus, un chiffre d'affaires de 2,67 milliards de dollars contre 2,62 milliards attendus et 2,37 milliards, un an plus tôt. Le groupe hôtelier vise un bénéfice par action ajusté entre 1,51 et 1,56 dollar pour le quatrième trimestre (contre 1,56 dollar attendu) et entre 6,04 et 6,09 dollars pour l'année 2023 (contre 6,07 dollars attendus).

Microsoft

Les profits de Microsoft ont dépassé les attentes et la performance du cloud a satisfait les investisseurs. Au premier trimestre, clos fin septembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 27% à 22,3 milliards de dollars, soit 2,99 dollars par action. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 56,2 milliards de dollars, en hausse de 13% (+12% à taux de change constants) sur un an. Les analystes attendaient respectivement 2,65 dollars par titre et 54,50 milliards de dollars.

Snap

Snap avance de près de 2% avant l'ouverture. Après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs supérieure aux prévisions au troisième trimestre, la maison mère du service de messagerie Snapchat anticipe un chiffre d'affaires compris entre 1,32 et 1,38 milliards de dollars pour le quatrième trimestre contre des prévisions de 1,33 milliard. La firme californienne affiche toutefois sa prudence compte tenu du contexte géopolitique qui pourrait peser sur le comportement des annonceurs.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu dans le rouge à Wall Street après avoir dévoilé des objectifs décevants. Au quatrième trimestre, le groupe vise un bénéfice par action compris entre 1,35 et 1,57 dollar pour des revenus situés entre 3,93 et 4,27 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 1,76 dollar et 4,49 milliards de dollars.

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Le bénéfice par action ajusté dépasse les attentes, à 5,69 dollars contre un consensus à 5,61 dollars, pour un chiffre d'affaires à 10,57 milliards de dollars contre 10,59 milliards attendus. Le spécialiste du matériel de recherche et d'analyse abaisse par contre sa prévision de bénéfice par action ajusté annuel. Fixée précédemment entre 22,28 et 22,72 dollars, elle n'est finalement plus qu'à 21,50 dollars.

Visa

Visa a fait état d'un profit trimestriel meilleur que prévu, grâce à la croissance des paiements transfrontaliers. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a augmenté de 19% à 4,7 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre clos fin septembre, soit 2,27 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,33 dollars, soit 9 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires, en progression de 11% sur la période, se situe à 8,6 milliards de dollars, dépassant les attentes : 8,56 milliards.