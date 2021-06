Analyse AOF clôture Wall Street - Finalement dans le vert

(AOF) - Hésitants à la mi-séance, les marchés actions américains ont finalement terminé dans le vert vendredi. Les investisseurs restent positifs malgré l'annonce, jeudi, d'une accélération de l'inflation au mois de mai n'a pas empêché le S&P de décrocher un nouveau record. Les économistes et la Fed estiment en effet que cette surchauffe n'est que transitoire. Le Dow Jones a gagné 0,04% à 34 479,9 points. Sur la semaine, il perd 0,43%. Le Nasdaq a grimpé de 0,35% à 14 069,42 points. Sur la semaine, il bondit de 1,35%.

Biogen cède 4,36% à 396,64 dollars, pénalisé par des prises de bénéfices. Lundi, le titre de la biotech américaine a flambé de 38,3% soutenu par une nouvelle attendue depuis près de deux décennies. La FDA a en effet donné son feu vert au traitement Aduhelm (aducanumab) de Biogen contre la terrible maladie d'Alzheimer. « Nous nous réjouissons de cette décision historique », a réagi l'organisation américaine Alzheimer Association. Près de 6,2 millions d'Américains vivent avec la maladie d'Alzheimer, qui constitue la sixième cause de décès aux Etats-Unis.

Les chiffres économiques du jour

En version préliminaire, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est ressorti en juin à 86,4. Les économistes tablaient sur 83,5 après 82,8 en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

Apple Inc. a engagé Ulrich Kranz, ancien cadre supérieur de la division des voitures électriques de BMW AG, pour l'aider à diriger ses propres efforts en matière de véhicules. Le fabricant de l'iPhone a confirmé une information de Bloomberg. Avant de co-fonder Canoo, spécialisé dans les voiture autonomes, il était vice-président senior du groupe qui a développé les voitures i3 et i8 chez BMW, où il a travaillé pendant 30 ans.

BIOGEN

Selon une source de marché, JPMorgan a relevé son objectif de cours sur Biogen de 269 à 435 dollars. UBS a relevé son opinion sur le titre de Neutre à Achat et revu à la hausse son objectif de cours de 311 à 463 dollars. Le broker a relevé ses prévisions de résultats après le feu vert de la FDA à son traitement Aduhelm (aducanumab) contre la maladie d'Alzheimer.

BLACKROCK

BlackRock est devenu le premier gestionnaire d'actifs non chinois à pouvoir opérer une activité de distribution de fonds mutuels en Chine, dont il sera l'unique actionnaire. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières lui a donné son feu vert. D'autres gestionnaires d'actifs, comme Fidelity International Ltd. et Neuberger Berman Group LLC, attendent une réponse des autorités chinoises.